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Головна Новини дня Прогноз погоди на вихідні: синоптики прогнозують потепління

Прогноз погоди на вихідні: синоптики прогнозують потепління

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 22:58
Прогноз погоди на вихідні: синоптики прогнозують потепління
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

​Погода в Україні на вихідних 25 та 26 липня буде помірно теплою через потепління у більшій частині країни, подекуди до +26 °C. Загалом практично по всій території України денна температура перевищить 20 °С, і тільки в північних регіонах, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині температура вдень коливатиметься від 19 до 21 °С.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 25 та 26 липня

У суботу вдень температура повітря становитиме +24…+27 °С, а в західних областях буде дещо прохолодніше — +20…+24 °С.

Прогноз погоди на вихідні: синоптики прогнозують потепління - фото 1
Прогноз погоди в Україні на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр


За прогнозами синоптиків, у вихідні в Україні майже всюди буде тепло, але 25 липня, за рахунок морської повітряної маси, прогнозуються дощі та грози на південному сході та Карпатах. А вже в неділю та понеділок переважатиме погода без опадів.

Температура повітря на вихідних матиме тенденцію до підвищення. Вдень 25 липня на південному сході країни та на узбережжі морів до 21...26 °C, на заході країни від 18 до 24 °C.  В Карпатах прохолодніше: вночі 10-15 °C, а вдень 18-20 °C.

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У неділю температура повітря підвищиться ще більше: в середньому вночі 10-15 °C, на півдні та сході країни до 19 °C, а вдень плюс 25-28 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що до 26 липня в Україні очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують спеку, яка чергуватиметься із похолоданням. Майже щодня місцями будуть опади.

Також Новини.LIVE з посиланням на метеоролога Ігоря Кибальчича повідомляли, якою буде погода в Україні наприкінці липня. Очікується коливання температури. На зміну похолоданню може прийти спека до +35 °С.

синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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