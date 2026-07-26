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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі та спеку в Україні: прогноз на сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі та спеку в Україні: прогноз на сьогодні

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Дата публікації: 26 липня 2026 05:20
Гідрометцентр попередив про дощі та спеку в Україні: прогноз на сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 26 липня, повідомили синоптики. В цей день в країні переважатиме літня погода, але й у деяких областях пройдуть дощі та грози. Щодо тепла, температура повітря місцями прогріється аж до +30 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 26 липня
Погода в Україні на 26 липня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 26 липня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, у неділю, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі та грози прогнозують у східних областях, а також місцями у Приазов'ї та Криму. На Луганщині та Донеччині синоптики попереджають про значні дощі. На решті території країни опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний, а в західних областях — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +24...+29 °C. У східних областях удень буде дещо прохолодніше — +20...+25 °C. У Карпатах вночі очікується +5...+10 °C, удень — +17...+22 °C.

Погода в Україні на 26 липня від синоптика Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, у неділю температура повітря в більшості областей України становитиме +25...+29 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C. Водночас у східних областях збережеться прохолодніша погода — +20...+23 °C.

Дощі очікуються у східних областях, у Криму, а також на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози та шквали, тому синоптик рекомендує бути обережними.

На решті території України, за прогнозом Діденко, неділя буде сонячною та сухою.

Окремо синоптик повідомила, що у Києві 26 липня переважатиме погода без опадів. Лише в ніч на 26 липня є ймовірність короткочасного дощу. У неділю вдень повітря у столиці прогріється приблизно до +28 °C.

Отже, більшість регіонів України проведуть неділю без опадів і з комфортною літньою температурою. Водночас жителям східних областей, а також окремих районів південного сходу варто бути готовими до дощів, гроз, місцями сильних злив і шквалів.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на вихідних, 25–26 липня, в Україні очікується поступове потепління, а вдень у більшості регіонів температура перевищить +20 °C. За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу дощі та грози можливі на південному сході та в Карпатах, тоді як у неділю переважатиме суха погода. Уже 26 липня повітря в більшості областей прогріється до +25...+28 °C.

Новини.LIVE також писали, що до завершення липня в Україні збережеться тепла літня погода, а в окремі дні температура повітря сягатиме +30...+33 °C. Водночас синоптики прогнозують періодичні короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячною погодою. Фахівці наголошують, що довгострокові прогнози можуть уточнюватися, тому варто стежити за актуальними прогнозами на найближчі дні.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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