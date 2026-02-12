Кравченко призначив розслідування купівлі нерухомості в Поляниці прокурорами

Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

Після виходу журналістського розслідування Bihus.info Генеральний прокурор 10 лютого ухвалив рішення про проведення службової перевірки. Підставою стала інформація про придбання об'єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області, на території курорту "Буковель", які були оформлені на близьких родичів трьох прокурорів.

Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, повідомляє Новини.LIVE.

За інформацією журналістів, вартість придбаного майна може не відповідати задекларованим доходам, що, відповідно до законодавства, потребує окремої перевірки. Саме у зв'язку з цими обставинами ініційовано службову перевірку щодо можливого недотримання антикорупційних вимог.

Розслідування стосується прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М. та Синюка О.В. Його мета — встановити всі фактичні обставини та надати правову оцінку можливому порушенню вимог, заборон чи обмежень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

"За результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону", — йдеться у повідомленні.

