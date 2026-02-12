Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Генпрокурор ініціював перевірку щодо купівлі майна прокурорами

Генпрокурор ініціював перевірку щодо купівлі майна прокурорами

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:30
Кравченко призначив розслідування купівлі нерухомості в Поляниці прокурорами
Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

Після виходу журналістського розслідування Bihus.info Генеральний прокурор 10 лютого ухвалив рішення про проведення службової перевірки. Підставою стала інформація про придбання об'єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області, на території курорту "Буковель", які були оформлені на близьких родичів трьох прокурорів.

Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Офіс Генпрокурора України проведе службову перевірку після розслідування

За інформацією журналістів, вартість придбаного майна може не відповідати задекларованим доходам, що, відповідно до законодавства, потребує окремої перевірки. Саме у зв'язку з цими обставинами ініційовано службову перевірку щодо можливого недотримання антикорупційних вимог.

Розслідування стосується прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М. та Синюка О.В. Його мета — встановити всі фактичні обставини та надати правову оцінку можливому порушенню вимог, заборон чи обмежень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

"За результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, також нещодавно в ОГП розкрили масштабну корупційну схему у військовому госпіталі, де посадовець забирав зарплати у працівників, які фактично там не працювали.

Також у Києві судитимуть посадовця ВЛК, який організував схему заробітку на військовослужбовцях.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
