Главная Новости дня Генпрокурор инициировал проверку покупки имущества прокурорами

Генпрокурор инициировал проверку покупки имущества прокурорами

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:30
Кравченко назначил расследование покупки недвижимости в Полянице прокурорами
Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: УНИАН

После выхода журналистского расследования Bihus.info Генеральный прокурор 10 февраля принял решение о проведении служебной проверки. Основанием стала информация о приобретении объектов недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области, на территории курорта "Буковель", которые были оформлены на близких родственников трех прокуроров.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает Новини.LIVE.

По информации журналистов, стоимость приобретенного имущества может не соответствовать задекларированным доходам, что, согласно законодательству, требует отдельной проверки. Именно в связи с этими обстоятельствами инициирована служебная проверка относительно возможного несоблюдения антикоррупционных требований.

Расследование касается прокуроров Чечитки А.А., Михайлиной А.М. и Синюка А.В. Его цель - установить все фактические обстоятельства и дать правовую оценку возможному нарушению требований, запретов или ограничений, определенных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

"По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

Напомним, также недавно в ОГП раскрыли масштабную коррупционную схему в военном госпитале, где чиновник забирал зарплаты у работников, которые фактически там не работали.

Также в Киеве будут судить чиновника ВВК, который организовал схему заработка на военнослужащих.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
