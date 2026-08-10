Генпрокуратура повідомила про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

Слідчі дії Офісу Генпрокуратури. Фото: Генпрокуратура

Олександр Шорохов Редактор

Правоохоронці заарештували організатора фейкової фінансової мережі Money 24/7, яка виманювала гроші у людей під виглядом купівлі криптовалюти. Шахрайську схему розкрили під час великої спецоперації, а керівника псевдоплатформи вже відправили під варту. Правоохоронці встановлюють точну кількість ошуканих клієнтів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

Фейкові пункти обміну валют

Шахраї створили платформу під назвою Money 24/7 і видавали її за надійну мережу пунктів обміну валют. Для того, щоб люди нічого не запідозрили, вони відкрили справжній офіс, запустили сайт, Telegram-канал та зареєстрували власну торгову марку.

ОГП повідомив про підозру організатору Money 24/7. Фото: Генпрокуратура

Щоб клієнти завчасно не бігли в поліцію, організатори інколи кидали їм дрібні суми і навіть видавали фальшиві паперові розписки.

Кримінальний бізнес вдалося зупинили під час масових рейдів по всій країні у липні.

"Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України та вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази", — повідомили у прокуратурі. Наразі триває слідство, хоча за законом людина вважається невинуватою, поки її провину не доведе суд.

Раніше Новини.LIVE писали, що Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом розтрати коштів на розробку програмного забезпечення "еАкциз". У справі йдеться про масштабне шахрайство та заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Також ми повідомляли, що Генпрокуратура у чотирьох областях України викрила посадовців, які розікрали понад 80 млн грн під час будівництва та закупівлі укриттів. Підозрювані підлаштовували тендери під підконтрольні компанії та постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам.