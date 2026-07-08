Ганапольський: Буданов не налаштований на ескалацію

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Іванна Чайка редактор політичних новин

Керівник Офісу президента Кирило Буданов демонструє виважений підхід до безпекових викликів. Він не схильний до ескалації чи популістичних заяв.

Таку оцінку висловив журналіст Матвій Ганапольський, аналізуючи інтерв'ю Буданова "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Буданов зосереджений на виконанні своєї роботи, а не на політичному протистоянні

За словами Ганапольського, після перегляду інтерв’ю у нього склалося враження, що на чолі ОП стоїть спокійний, упевнений у собі керівник, який добре розуміє як військову ситуацію, так і політичні процеси.

"Перед нами керівник ОП, який не налаштований на ескалацію", — наголосив журналіст.

Він також звернув увагу, що Буданов, на його думку, не вдається до дешевих популістичних заяв, а натомість дотримується прагматичного підходу до ухвалення державних рішень. За словами Ганапольського, ключова логіка дій полягає у тому, щоб спочатку оцінити кроки іншої сторони, а вже потім визначати подальшу реакцію України.

Окремо журналіст підкреслив, що в інтерв'ю побачив керівника, який зосереджений на виконанні своєї роботи, а не на політичному протистоянні чи посиленні конфронтації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що очільник ОП Кирило Буданов заявив про ризик загострення у відносинах з Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Водночас він висловив сподівання, що Києву та Варшаві вдасться зберегти конструктивний діалог і врегулювати суперечливі питання.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов охарактеризував нинішню ситуацію в Україні як своєрідний "гібридний воєнний стан". За його словами, попри обмеження, пов'язані з війною та чинним законодавством, державі вдається забезпечувати роботу демократичних інституцій і захищати права та інтереси громадян.