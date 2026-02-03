Втеча під виглядом опікуна — судитимуть організаторів схеми у Полтаві

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Полтавський ділок та лікар-невролог постануть перед судом за спробу незаконно переправити чоловіка за кордон. Організатори схеми обіцяли клієнту "легальний" виїзд під виглядом супроводу хворої матері.

Про завершення розслідування та передачу справи до суду повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Слідство з'ясувало, що навесні 2025 року житель Полтави запропонував знайомому план втечі. Ціна питання — 8100 доларів. Головна ідея полягала у створенні легенди: чоловік мав виїхати з країни як опікун матері, яка нібито потребує постійного стороннього догляду.

Організатор залучив до справи лікаря-невролога лікарсько-консультативної комісії. Слідство встановило, що медик виписав довідку без жодного реального огляду жінки. Це був фіктивний документ для прикриття.

Окремо за 100 доларів фігуранти зробили підроблену довідку про склад сім'ї. Вона мала довести, що син і мати живуть разом. Ще 4000 доларів клієнт віддав за "вирішення питання" у військкоматі. За ці гроші його обіцяли зняти з розшуку та оформити відстрочку від мобілізації.

Яким може бути вирок

Слідчі поліції та Служби безпеки України задокументували кожен крок фігурантів. Тепер їхню долю вирішуватиме суд.

Організатору схеми загрожує до 9 років тюрми з повною конфіскацією майна. Лікар може провести за ґратами до 5 років за видачу завідомо фальшивих медичних висновків.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці провели масштабну операцію "Опікун" і проведено 128 обшуків у 20 областях. Фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Також правоохоронці викрили масштабний випадок ухилення від мобілізації серед високопоставлених чиновників у Києві.