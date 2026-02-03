Побег под видом опекуна — будут судить организаторов схемы в Полтаве

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Полтавский делец и врач-невролог предстанут перед судом за попытку незаконно переправить мужчину за границу. Организаторы схемы обещали клиенту "легальный" выезд под видом сопровождения больной матери.

О завершении расследования и передаче дела в суд сообщила Полтавская областная прокуратура.

Следствие выяснило, что весной 2025 года житель Полтавы предложил знакомому план побега. Цена вопроса — 8100 долларов. Главная идея заключалась в создании легенды: мужчина должен был уехать из страны как опекун матери, которая якобы нуждается в постоянном постороннем уходе.

Организатор привлек к делу врача-невролога врачебно-консультативной комиссии. Следствие установило, что медик выписал справку без всякого реального осмотра женщины. Это был фиктивный документ для прикрытия.

Отдельно за 100 долларов фигуранты сделали поддельную справку о составе семьи. Она должна была доказать, что сын и мать живут вместе. Еще 4000 долларов клиент отдал за "решение вопроса" в военкомате. За эти деньги его обещали снять с розыска и оформить отсрочку от мобилизации.

Каким может быть приговор

Следователи полиции и Службы безопасности Украины задокументировали каждый шаг фигурантов. Теперь их судьбу будет решать суд.

Организатору схемы грозит до 9 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества. Врач может провести за решеткой до 5 лет за выдачу заведомо фальшивых медицинских заключений.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели масштабную операцию "Опекун" и проведено 128 обысков в 20 областях. Фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Также правоохранители разоблачили масштабный случай уклонения от мобилизации среди высокопоставленных чиновников в Киеве.