Масштабна схема ухилення від мобілізації — правоохоронці викрили фігурантів

У межах масштабної спецоперації "Опікун" правоохоронці задокументували десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші, що дозволяли військовозобовʼязаним ухилятися від мобілізації. Відомо, що загалом було проведено 128 обшуків у 20 областях. Фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Ухилення від мобілізації

Правоохоронці системно здійснюють заходи з виявлення військовозобовʼязаних та військовослужбовців, які намагаються уникнути служби в ЗСУ.

Зокрема, йдеться про подання підроблених медичних висновків і довідок про нібито потребу в догляді за родичами з інвалідністю. Такі документи фігуранти використовували для звернень до уповноважених органів з метою отримання відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби раніше встановленого терміну.

"У деяких випадках перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували й інші епізоди, коли військові, користуючись підробленими довідками, не тільки звільнялися зі служби, а й безпідставно одержували грошові виплати, гарантовані законодавством.

Зокрема, 34-річний житель звільнився зі служби на підставі висновку ВКЛ про нібито непридатність за станом здоровʼя. Після цього він отримав законодавчо передбачені виплати, а потім, щоб уникнути подальшої мобілізації, оформив себе опікуном тещі, якій у той самий період присвоїли групу інвалідності.

Досудове розслідування встановило, що насправді підстав для звільнення зі служби не існувало, а всі подані документи містили неправдиву інформацію.

Обшуки у фігурантів

Правоохоронці провели 128 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та у місті Києві.

У них вилучили гроші, мобільні телефони, компʼютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності та чорнові записи.

Покарання фігурантам

Слідчі поліції оголосили підозри 110 військовим та цивільним особам. Дії кваліфікуються за декількома статтями:

ч. 2 та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ч. 1 ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації);

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання);

ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Що відомо про операцію "Опікун"

Операція "Опікун" триває як комплексна та довгострокова ініціатива. Упродовж лише минулого року правоохоронні органи реалізували кілька етапів цієї операції, за результатами яких підозри оголосили десяткам причетних осіб.

Наразі заходи продовжуються.

