Масштабная схема уклонения от мобилизации — правоохранители разоблачили фигурантов

В рамках масштабной спецоперации "Опекун" правоохранители задокументировали десятки эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью, а также другие, позволявшие военнообязанным уклоняться от мобилизации. Известно, что всего было проведено 128 обысков в 20 областях. Фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Уклонение от мобилизации

Правоохранители системно осуществляют мероприятия по выявлению военнообязанных и военнослужащих, которые пытаются избежать службы в ВСУ.

В частности, речь идет о представлении поддельных медицинских заключений и справок о якобы потребности в уходе за родственниками с инвалидностью. Такие документы фигуранты использовали для обращений в уполномоченные органы с целью получения отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы ранее установленного срока.

"В некоторых случаях проверки показали, что лица, за которыми якобы должны были осуществлять уход фигуранты, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном присмотре. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста", — говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали и другие эпизоды, когда военные, пользуясь поддельными справками, не только увольнялись со службы, но и безосновательно получали денежные выплаты, гарантированные законодательством.

В частности, 34-летний житель уволился со службы на основании заключения ВКЛ о якобы непригодности по состоянию здоровья. После этого он получил законодательно предусмотренные выплаты, а затем, чтобы избежать дальнейшей мобилизации, оформил себя опекуном тещи, которой в тот же период присвоили группу инвалидности.

Досудебное расследование установило, что на самом деле оснований для увольнения со службы не существовало, а все представленные документы содержали ложную информацию.

Обыски у фигурантов

Правоохранители провели 128 обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и в городе Киеве.

У них изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, врачебные печати, медицинскую документацию с признаками фиктивности и черновые записи.

Наказание фигурантам

Следователи полиции объявили подозрения 110 военным и гражданским лицам. Действия квалифицируются по нескольким статьям:

ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом);

ч. 1 ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации);

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов и их использование);

ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

Что известно об операции "Опекун"

Операция "Опекун" продолжается как комплексная и долгосрочная инициатива. В течение только прошлого года правоохранительные органы реализовали несколько этапов этой операции, по результатам которых подозрения объявили десяткам причастных лиц.

Сейчас мероприятия продолжаются.

Напомним, в Одесской области правоохранители пресекли деятельность еще одной схемы незаконного выезда мужчин за пределы Украины.

Ранее правоохранители разоблачили масштабный случай уклонения от мобилизации среди высокопоставленных чиновников в Киеве.