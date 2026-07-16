Фейкові відео: у ЦПД пояснили, як РФ намагається демотивувати воїнів ЗСУ

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Росія активізувала інформаційні атаки проти українських військових, використовуючи фейкові відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У ЦПД заявили, що ворог використовує теми термінів служби, контрактів і довіри до командирів, щоб демотивувати військових та українців, які можуть бути мобілізовані. Також окупанти поширюють підроблені звернення нібито від бійців ЗСУ, використовуючи їхні фото із соцмереж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у коментарі журналістам.

Керівник ЦПД про посилення інформаційних атак РФ проти України

Андрій Коваленко зазначив, що Росія посилює інформаційні атаки проти України, використовуючи фейкові відео, створені за допомогою технологій штучного інтелекту.

За словами очільника ЦПД, російська пропаганда активно використовує теми термінів служби, нових контрактів і недовіри до командирів, щоб підірвати моральний дух українських військових. Водночас ворог масштабує поодинокі випадки порушень, замовчуючи, що в Україні за такими фактами проводять розслідування та притягують винних до відповідальності.

"Ключове загострення стосується несправедливості, яку вони поширюють. Теми, які хвилюють багатьох військових, теми з термінами служби. Вони хвилюють тих, хто потенційно може бути мобілізований, тих, хто служить досить давно.

Нові контракти цю тему намагалися зняти. Я думаю, що вона поступово зійде нанівець. Але, так чи інакше, недовіру до реформ поширюють росіяни. Недовіру до професійності командирів. Недовіру до окремих успішних, скажемо так, полків або корпусів. Дискредитація персоналій, дискредитація військово-політичного керівництва...", — пояснив Коваленко.

Окрему увагу російська сторона приділяє створенню фейкових звернень нібито від українських військовослужбовців. Для цього використовують фотографії реальних людей із соціальних мереж і технології штучного інтелекту, які генерують відео та озвучення.

Коваленко наголосив, що такі інформаційні кампанії спрямовані на демотивацію не лише чинних військовослужбовців, а й українців, які можуть бути мобілізовані.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що оперативно спростовують подібні фейки. Водночас там наголосили, що дезінформація часто поширюється швидше, ніж її встигають спростувати.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці червня 2026 року представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія використовує не лише військові, а й інформаційні та культурні інструменти для просування своїх інтересів. За його словами, Кремль залучає до пропаганди літературу, спорт, балет і навіть церкву. Юсов наголосив, що Україна разом із міжнародними партнерами протидіє російській дезінформації та нагадує світу, що ці інструменти Кремль використовує як зброю впливу.

Новини.LIVE також писали, що у МЗС України спростували чергові російські фейки про нібито американські біолабораторії та розробку біологічної зброї на території країни. У відомстві наголосили, що всі спільні програми зі США мають виключно науковий і медичний характер та спрямовані на захист здоров'я населення. Також у МЗС нагадали, що міжнародні консультації у 2022 році та розгляд питання в Раді Безпеки ООН не підтвердили жодних звинувачень Росії.