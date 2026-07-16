Федоров розкрив деталі першої розмови з Маском про Starlink

Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про першу відеорозмову з американським мільярдером Ілоном Маском щодо запровадження "білих списків" для терміналів Starlink. За його словами, це рішення мало унеможливити використання супутникового зв'язку російськими військовими. Після досягнутих домовленостей Україна за кілька днів зареєструвала велику кількість своїх терміналів через "Дію" та ЦНАПи.

Про це Михайло Федоров заявив під час брифінгу для преси у четвер, 16 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Федоров пояснив, як вдалося домовитися з Маском про Starlink

За словами Михайла Федорова, необхідність переговорів із засновником SpaceX виникла після того, як Starlink почали використовувати керовані операторами російські ударні безпілотники типу "Шахед". Він зазначив, що такі дрони можуть змінювати траєкторію польоту, не придушуються засобами радіоелектронної боротьби та становлять загрозу для українських систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, F-16 та інших засобів ППО.

"Також важливе рішення, яке вже відбулося на початку, і воно є також архітектурно важливим, це відключення Starlink для росіян. У нас була розмова з Ілоном Маском, коли прилетів перший Шахед зі Старлінком над будівлею, над Києвом і потім над центром Києва, і навіть над будівлею Міністерства оборони, ми зрозуміли, що якщо ми зараз не вимкнемо Старлінки росіянам, то це стане нашою проблемою", — пояснив Федоров.

Федоров розповів, що шанси переконати Ілона Маска запровадити "білі списки" для терміналів Starlink спочатку оцінювали лише в один відсоток. Попри це, під час першої відеорозмови Маск погодився змінити правила використання супутникового зв'язку.

Після досягнутих домовленостей українські користувачі мали зареєструвати свої термінали Starlink. Завдяки застосунку "Дія" та центрам надання адміністративних послуг за лічені дні до "білих списків" внесли велику кількість українських терміналів.

Міністр додав, що швидкість реалізації цього рішення здивувала навіть представників компанії SpaceX.

Новини.LIVE інформували, що Михайло Федоров заявив, що не готовий продовжувати роботу разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, для нього важлива не посада, а можливість ефективно працювати задля перемоги України у війні. Федоров також наголосив, що в нинішній конфігурації військового керівництва не бачить шляху до досягнення цієї мети.

Новини.LIVE також писали, що Федоров заявив про глибокі розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, звинувативши його в інтригах, ультиматумах і небажанні відкрито обговорювати проблеми. Він також розкритикував підхід до управління військом, наголосивши, що українська армія має будуватися на довірі, повазі до військових і сучасному лідерстві, а не на примусі.