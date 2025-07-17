Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист від нападу, — Bloomberg

Keir Starmer and Olaf Scholz. Photo: Shutterstock

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня у Лондоні підпишуть двосторонній договір про оборонне партнерство. Документ передбачає взаємну підтримку у разі збройної агресії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерело в уряді Німеччини.

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Підготовка до нападу

За даними джерел ЗМІ, церемонія підписання відбудеться у Музеї Вікторії та Альберта в британській столиці.

Співрозмовник агентства зазначив, що ініціатива стала відповіддю на загострення військової загрози з боку Росії, а також на зростаюче занепокоєння європейських держав щодо надійності оборонних гарантій США в рамках НАТО — особливо на тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Водночас німецька сторона підкреслює: нова угода не замінює ключового принципу колективної безпеки НАТО, викладеного в Статті 5, а лише доповнює наявну архітектуру безпеки в Європі.

Договір також передбачає стратегічну технологічну співпрацю. Зокрема, йдеться про спільну розробку нового високоточного далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів. Його планують створити протягом наступного десятиліття.

Попри те, що Велика Британія залишається однією з двох ядерних держав Європи (разом із Францією), в новій угоді немає згадки про застосування ядерної зброї чи її роль у спільній обороні. Німеччина, нагадаємо, не має власного ядерного арсеналу і перебуває під захистом американської "ядерної парасольки".

Цей оборонний союз став результатом тривалих переговорів, що розпочалися у серпні 2024 року під час візиту Стармера до Берліна. Тоді британський прем’єр схарактеризував домовленість як крок до "перезавантаження відносин" між двома провідними державами Європи на основі довіри та стратегічної єдності.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі війська готові застосувати силу проти російських військових.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".