Експерт: Росія за місяць знищила 200 українських АЗС

Наслідки російського обстрілу АЗС у Харкові 2 липня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Штін Уляна Редактор стрічки новин

За останній місяць в Україні було знищено близько 200 автозаправних станцій із приблизно 5 тисяч, що працювали до цього. Російські удари по паливній інфраструктурі можуть посилюватися, оскільки захистити кожен об’єкт системами ППО неможливо.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Росія пошкодила близько 200 українських АЗС

За словами Дмитра Льоушкіна, атаки РФ по українських АЗС стали системними, а ця тенденція продовжує набирати обертів.

Експерт зазначив, що російські удари спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на критичну інфраструктуру, яка забезпечує стабільну роботу економіки та повсякденне життя громадян.

Водночас він не уточнив, які саме регіони найбільше постраждали від атак та скільки часу може знадобитися для відновлення пошкоджених заправних станцій.

"ППО над кожною АЗС не поставиш. За моїми розрахунками, пів року може бути достатньо, щоб ситуація стала критичною. Росія б’є не лише по прифронтових територіях — наприклад, це Пирятин чи Кривий Ріг. "Шахед" може долетіти навіть до Мукачева. На Google-картах є координати АЗС, тому знайти розташування всіх 5 тисяч об’єктів не становить жодних труднощів. А те, як швидко туди можуть долетіти "Шахеди", можна легко прорахувати. Росія щодня запускає близько 300 "Шахедів". Частина з них досягає цілей. І до незахищених АЗС вони долітатимуть із вищою ймовірністю", — заявив експерт.

Новини.LIVE писали, що від початку масштабних російських атак на паливну інфраструктуру України близько 200 автозаправних станцій зазнали пошкоджень. Деякі об’єкти були повністю знищені, інші отримали часткові руйнування. Водночас остаточна кількість постраждалих АЗС наразі не встановлена.

Новини.LIVE інформували, що експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що мобільні АЗС не зможуть вирішити проблему забезпечення пальним у разі російських атак. За його словами, такі об’єкти також залишаються вразливими до ударів РФ.