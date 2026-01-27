Рябцев пояснив чому без ППО та нових потужностей енергокриза посилиться

Працівники йдуть по території теплової електростанції, пошкодженої численними російськими ракетними ударами. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що без посилення протиповітряної оборони та реального нарощування нових потужностей енергетична криза в Україні знову і знову повторюватиметься. Він описав нинішній стан енергосистеми як "замкнене коло", яке працює за одним і тим самим принципом.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Рябцев пояснив, чому ситуація з електропостачанням ще довго не стабілізується

Експерт заявив, що наразі українська енергосистема працює в одному і тому ж сценарії. Стається удар по об'єктах, що призводить до екстрених та аварійних відключень, потім ідуть ремонтні роботи, щоб на короткий період стабілізувати роботу, аж раптом стається нова атака, яка змушує енергетиків починати все спочатку.

"Щоб виходити з цього замкненого кола, потрібно виконати дві умови. Перша умова, щоб в Сил оборони України було достатньо сил і засобів, якими можна було збивати те, що летить на енергетичні об'єкти. А друга умова, щоб не лише ремонтували і відновлювали, тому що після кожного ремонту, після кожного відновлення встановленої потужності менше, а потрібно ще й додавати до цієї самої потужності все нові і нові енергетичні установи", — заявив Рябцев.

Рябцев окремо розкритикував ситуацію з практичною реалізацією ідей про децентралізацію та розподілену генерацію. Він сказав, що про це багато говорять, однак "суттєвих рухів" у потрібному напрямі не бачить.

За його словами, регулярно з'являються повідомлення про плани встановити міні-ТЕЦ, когенераційні установки чи генератори для багатоквартирних будинків, а також про постачання сотень нових генераторів, однак водночас бракує системних рішень щодо малих енергетичних установок, які були б об'єднані в "розумні" системи розподілу та інтегровані в об’єднану енергосистему України.

Сенс потрібних змін, за його словами, не в тому, щоб перерозподіляти те, що залишилося, коли ресурсів дедалі менше, а в тому, щоб створювати нове.

У цьому контексті Рябцев знову застеріг від витрат на сонячні панелі як базове рішення на зиму, бо в холодний сезон і сніг їхня ефективність суттєво падає.

Натомість він підкреслив потребу в установках, які не залежать від погоди, і навів перелік можливих джерел та видів палива: газ і місцеві джерела, біогаз, біомаса, відходи сільськогосподарської продукції, газовий конденсат, дизельне паливо, торф і гідроенергія.

Нагадаємо, в Укренерго у вівторок, 27 січня заявили про введення аварійних відключень електроенергії.

Також гендиректор YASNO відповів, чи здатна Росія повністю знеструмити Київ.