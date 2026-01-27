Рябцев объяснил почему без ПВО и новых мощностей энергокризис усилится

Работники идут по территории тепловой электростанции, поврежденной многочисленными российскими ракетными ударами. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что без усиления противовоздушной обороны и реального наращивания новых мощностей энергетический кризис в Украине будет снова и снова повторяться. Он описал нынешнее состояние энергосистемы как "замкнутый круг", который работает по одному и тому же принципу.

Об этом он сказал в эфире День.LIVE.

Эксперт заявил, что сейчас украинская энергосистема работает в одном и том же сценарии. Происходит удар по объектам, что приводит к экстренным и аварийным отключениям, затем идут ремонтные работы, чтобы на короткий период стабилизировать работу, и вдруг происходит новая атака, которая заставляет энергетиков начинать все сначала.

"Чтобы выходить из этого замкнутого круга, нужно выполнить два условия. Первое условие, чтобы у Сил обороны Украины было достаточно сил и средств, которыми можно было сбивать то, что летит на энергетические объекты. А второе условие, чтобы не только ремонтировали и восстанавливали, потому что после каждого ремонта, после каждого восстановления установленной мощности меньше, а нужно еще и добавлять к этой самой мощности все новые и новые энергетические учреждения", — заявил Рябцев.

Рябцев отдельно раскритиковал ситуацию с практической реализацией идей о децентрализации и распределенной генерации. Он сказал, что об этом много говорят, однако "существенных движений" в нужном направлении не видит.

По его словам, регулярно появляются сообщения о планах установить мини-ТЭЦ, когенерационные установки или генераторы для многоквартирных домов, а также о поставках сотен новых генераторов, однако в то же время не хватает системных решений по малым энергетическим установкам, которые были бы объединены в "умные" системы распределения и интегрированы в объединенную энергосистему Украины.

Смысл нужных изменений, по его словам, не в том, чтобы перераспределять то, что осталось, когда ресурсов все меньше, а в том, чтобы создавать новое.

В этом контексте Рябцев снова предостерег от расходов на солнечные панели как базовое решение на зиму, потому что в холодный сезон и снег их эффективность существенно падает.

Вместо этого он подчеркнул потребность в установках, которые не зависят от погоды, и привел перечень возможных источников и видов топлива: газ и местные источники, биогаз, биомасса, отходы сельскохозяйственной продукции, газовый конденсат, дизельное топливо, торф и гидроэнергия.

Напомним, в Укрэнерго во вторник, 27 января заявили о введении аварийных отключений электроэнергии.

Также гендиректор YASNO ответил, способна ли Россия полностью обесточить Киев.