Експерт оцінив загрозу наступу РФ на Чернігівщину

Українські прикордонники. Фото: УНІАН

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

Наразі не зафіксовано ознак концентрації російських військ для наступу на Чернігівську область. Активність диверсійно-розвідувальних груп також залишається мінімальною. Не можна вважати, що загроза для цієї ділянки фронту зникла.

Про це повідомив оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушников, повідомляють Новини.LIVE.

Чому Чернігівський напрямок залишається важливим

Близькість Чернігівської області до Київської області та столиці робить цей напрямок одним із найбільш чутливих з точки зору безпеки. У разі відкриття нової ділянки бойових дій російське командування може спробувати змусити українське командування перекинути резерви з найбільш напружених напрямків фронту, насамперед у Донецькій та Запорізькій областях.

"Якщо переглянути повну заяву представника Держприкордонслужби, то він зазначав, що поки що немає прямих свідчень концентрації сил і засобів противника. Також активність диверсійно-розвідувальних груп перебуває на мінімальному рівні. Однак цей напрямок через свою близькість до Київської області та безпосередньо до Києва залишається одним із найчутливіших", — заявив Кушников.

За словами експерта, відсутність ударного угруповання біля кордону не виключає можливої зміни ситуації в майбутньому. Тому, незважаючи на поточну обстановку, північний напрямок продовжує залишатися в зоні підвищеної уваги українських сил оборони.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в ніч проти 5 серпня Київ зазнав нової масованої ракетної атаки з боку РФ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в результаті обстрілу столиці України зафіксовано руйнування одразу в кількох районах, є постраждалі.