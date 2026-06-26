Експерт: нова хвиля атак РФ на енергетику найбільш ймовірна восени

Наслідки удару по енергетиці. Фото: ДТЕК

Карина Приходько Редактор

Атаки російських військ на енергетику України знову може загостритися вже в літній період. Однак найбільш імовірним сценарієм масованих ударів є осінь.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в ефірі Ранок.LIVE.

Атаки РФ на енергетику України

Прокіп наголосив, що протистояння в енергетичній сфері фактично не припинялося ні на день.

"Атаки можуть поновитися влітку, але я більше схиляюся, якщо вони поновляться, то це трапиться восени. Не виключеним є сценарій так званого енергетичного перемир'я. Те, що ми вже бачили недовгой період минулого року", — сказав експерт.

За його словами, подальший розвиток подій та стабільність енергосистеми залежатимуть від балансу взаємних ударів по українській енергетиці та російському нафтовому сектору.

Крім того, вирішальну роль відіграватимуть поточний рівень захисту критичної інфраструктури, а також можливі політичні рішення щодо так званого "енергетичного перемир’я".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта Геннадія Рябцева, масові відключення світла в Україні влітку малоймовірні. Однак у години пікового навантаження можливі локальні обмеження у окремих регіонах.

Водночас в Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку. Очільник правління Віталій Зайченко заявив, якщо вони будуть, то не такі тяжкі, як взимку.