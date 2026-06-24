Росія розширює вплив в Африці: ГУР про Африканський корпус та ПВК Вагнер

Російські військові в Африці. Фото: кадр з відео

Москва продовжує зміцнювати свій вплив на африканському континенті, переформатувавши залишки найманців на нову військову структуру. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, через три роки після розпаду приватної військової компанії "Вагнер" Росія сформувала "Африканський корпус" і активно використовує регіон для видобутку ресурсів, обходу санкцій та вербування людей на війну.

Про це розповів в інтерв'ю виданню Kyiv Post представник ГУР МО України Андрій Черняк, цитує Новини.LIVE.

Росія активно експлуатує Африку для видобутку ресурсів та політичних амбіцій

Три роки, що минули з моменту розпаду ПВК "Вагнер", не призвели до зменшення російського впливу на континенті. Навпаки — Москва змогла зберегти і значною мірою розширити свої позиції.

"Ще зарано казати, що Росія втрачає Африку", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі для Kyiv Post.

Замість ліквідованого угруповання Кремль реорганізував бойовиків у так званий "Африканський корпус". Зараз ця структура налічує від 8 000 до 10 000 осіб, головним завданням яких є силова підтримка військових хунт на територіях Буркіна-Фасо, Нігеру та Малі.

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Окрім посилення військової присутності, російська влада розглядає континент як джерело найдешевшої живої сили для участі у злочинній війні проти України. Вербування найманців у багатьох випадках базується на обмані. Найчастіше африканцям пропонують роботу в Росії, проте одразу після прибуття їх кидають у "м'ясорубку" для проведення штурмів. Українська розвідка вже повідомляла про численні показові випадки загибелі громадян африканських країн на фронті.

Військова присутність також гарантує росіянам доступ до багатих родовищ регіону Сахель. Кремль цікавлять винятково цінні природні ресурси: нафта, уран, алмази та золото.

Проте видобуток цих копалин супроводжується жахливими наслідками для місцевої екології, адже російські компанії працюють з грубими порушеннями норм. Наприклад, хижацький підхід до видобутку золота у Судані призвів до того, що росіяни катастрофічно забруднили місцеві водні ресурси ртуттю. Паралельно континент перетворився для Москви на гігантський логістичний хаб для контрабанди. Тут росіяни знаходять шляхи для обходу міжнародних санкцій, що дозволяє їм отримувати критично важливі технології для виробництва зброї та фінансово підтримувати власну економіку в умовах ізоляції.

Не менш важливою для РФ залишається політична складова. Африка представлена через 50 держав, які є членами ООН. Як пояснюють у ГУР, для Москви це стало можливістю формувати опозиційний блок на міжнародних майданчиках. Завдяки цьому Кремль намагається просувати пропагандистські наративи про "багатополярний світ" та підтримувати штучну ілюзію того, що Росія досі має статус впливової світової держави.

Як писали раніше Новини.LIVE, Головне управління розвідки України заявило, що Росія посилює підривну діяльність на міжнародній арені. За даними розвідників, російська військова розвідка та СЗР фінансують мережу маріонеткових організацій і так званих "Російських будинків", щоб просувати інтереси Кремля під виглядом незалежних ініціатив. Особливу увагу Москва приділяє країнам Африки.

Водночас у ГУР досі скептично ставляться до офіційних повідомлень Кремля про ліквідацію керівника "Вагнера" Євгена Пригожина. У 2025 році під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі журналісти прямо запитали Кирила Буданова, чи вірить він у смерть цього воєнного злочинця. Тоді ще будучи очільником розвідки він не став робити розлогих заяв, а просто похитав головою на знак незгоди, давши зрозуміти, що вважає історію з авіакатастрофою інсценуванням.