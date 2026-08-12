Джонсон відкинув звинувачення РФ у зриві мирної угоди в 2022 році

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Фото: Reuetrs

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські заяви про нібито зірвану Борисом Джонсоном мирну угоду у квітні 2022 року є цілковитою вигадкою. Так експрем'єр Великої Британії висловився щодо звинувачень з боку Кремля й розкрив деталі своєї першої поїздки до Києва. Він розповів про тогочасні настрої серед європейських політиків, зокрема пропозиції німецьких високопосадовців щодо швидкої поразки України.

Про це Борис Джонсон висловився у подкасті "Школа війни", цитує Новини.LIVE.

Борис Джонсон розкрив секрет про переговори в 2022 році щодо війни в Україні

Колишній голова уряду Великої Британії Борис Джонсон повністю спростував російський наратив про те, що його приїзд до української столиці зупинив переговори, на яких тоді нібито досягався реальний прогрес. Тоді він став першим європейським лідером, який відвідав Київ після відступу російських військ.

"Це повна, абсолютна і цілковита нісенітниця. Я маю на увазі, що не було жодного європейського лідера, жодного західного лідера, який би міг хоч якось зупинити українців у боротьбі за свою країну", — заявив британський політик.

Водночас на початку вторгнення не всі європейські партнери поділяли таку рішучість. Експрем'єр пригадав дискусію з неназваним високопосадовцем апарату канцлера Німеччини. Представник Берліна тоді висловив думку про доцільність швидкої капітуляції Києва.

"Знаєте, якщо це має статися, чи не було б краще, щоб це сталося швидко, щоб українці зазнали поразки, і все закінчилося", — процитував Джонсон свого німецького співрозмовника.

За словами британського експрем'єра, логіка лідера Німеччини базувалася на страху перед затяжним конфліктом. Німецький чиновник попереджав, що війна стане кошмаром для всього світу, України та самої Росії, тому варто швидко з цим покінчити. Джонсон зазначив, що добре розумів мотиви таких заяв через масштаб потенційних катастроф, проте навіть через чотири з половиною роки від початку вторгнення Путіна вважає таку позицію глибоко хибною. Замість поразки, на його переконання, Захід мусив допомогти українцям чинити опір.

Джонсон зізнався що сказав Зеленському в 2022 році

Справжня мета квітневого візиту до Києва полягала у висловленні підтримки після того, як українські сили здійснили диво і витіснили другу за чисельністю армію світу з околиць столиці та відтіснили її на сході. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Джонсон озвучив чітку позицію союзників.

"Послухайте, я не можу бути більш українцем, ніж самі українці. Ми не можемо, але якщо ви хочете продовжувати боротися, то ми будемо з вами", — передав він зміст тієї розмови.

Колишній прем'єр-міністр підкреслив, що його слова не були особистою ініціативою чи спробою зірвати якісь домовленості. Він прибув до України, маючи на це чіткий мандат від британського уряду та парламенту. Джонсон підсумував, що озвучена ним тоді обіцянка підтримувати боротьбу українців досі залишається незмінною позицією всього британського народу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що переговорний процес з Україною та Росією наразі у глухому куті. Так президент Володимир Зеленський доручив вітчизняному дипломатичному корпусу створити на міжнародній арені такі умови, які б невідворотно примусили Кремль згорнути збройну агресію вже цієї осені.

Аналітик Інституту війни зазначали, що Путін знайшов нові важелі тиску та причини ігнорувати переговори. Йдеться про критичну нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot, тож російський оборонпром ще навесні переорієнтувався на масштабне нарощування випуску балістичного та крилатого озброєння.