Дрони уразили НПЗ "Танеко" у Татарстані та об'єкти на Кубані

НПЗ у Нижньокамську. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У ніч на 20 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод "Танеко" в татарстанському Нижньокамську та низку важливих енергетичних об'єктів у Краснодарському краї Росії. Через удари по підстанції "Тамань" та нафтовому терміналу в окупованому Криму виникли масштабні перебої зі світлом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на соцмережі, де публікували фото та відео вибухів.

Росію та ТОТ атакувала маса дронів

У тимчасово окупованому Криму зафіксували масштабні збої в електропостачанні після нічної серії повітряних ударів по ключовій енергетичній та нафтовій інфраструктурі в російських регіонах.

На території Кубані під ударом опинилися відразу два важливі об'єкти: морський нафтовий термінал "Таманьгазнафта" та магістральна електрична підстанція "Тамань" потужністю 500 кВ, розташована у Краснодарському краї. Пошкодження саме цього енерговузла спричинило миттєві перебої зі світлом на кримському півострові.

Місця атак дронів. Фото: Анрющенко Time

Водночас далеко за лінією фронту безпілотники атакували великий нафтопереробний завод "Танеко", що функціонує в місті Нижньокамськ, Республіка Татарстан. Це підприємство є одним із найпотужніших у нафтохімічній галузі РФ, а його річний обсяг переробки досягає приблизно 18 мільйонів тонн сирої нафти.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, ЗСУ офіційно підтвердили успішні атаки на стратегічні потужності РКЦ "Прогрес" у російській Самарі. Згідно з оновленими зведеннями, влучання припали на виробничі площі, де виготовляють силові установки для космічних ракет сімейства "Союз".

Паралельно в Росії поглиблюється паливна криза через дефіцит на внутрішньому ринку. Це спровокувало ажіотажний попит серед населення.