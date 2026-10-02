Посилення санкцій проти РФ: Зеленський закликав партнерів втрутитися

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Нічний наліт сотні російських безпілотників спричинив руйнування у столиці та низці областей. Окупанти поцілили у багатоповерхівки, дитсадок та критичну інфраструктуру. Володимир Зеленський наголосив, що агресор досі збирає зброю завдяки західним деталям, і закликав світ посилити санкційний тиск.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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Наслідки масованого повітряного удару

Під час чергової нічної атаки російські війська запустили по українських містах більше сотні ударних безпілотників, причому майже 50 із них були реактивними модифікаціями. Більшість ворожих апаратів вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони, проте частина дронів досягла цілей.

Рятувальники на місці прильоітв. Фото: ДСНС Києва

Володимир Зеленський зауважив, що в Києві зафіксували кілька влучань безпілотників по Південному мосту, а вже вранці один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку.

Наслідки атаки РФ по Києву 2 жовтня. Фото: ДСНС

Окрім столиці, під російським вогнем опинилися Київщина, Одещина, Дніпровщина, Полтавщина, Харківщина та Рівненщина. У Харкові дрони вдарили по продуктовому магазину, а також пошкодили будівлю інституту та об'єкти критичної інфраструктури. У Херсоні удар припав на дитячий садок, тоді як у Сумах та Краматорську окупанти поцілили у житлові багатоповерхові будинки. Володимир Зеленський висловив співчуття близьким загиблої у Києві та зазначив, що противник продовжує бити виключно по цивільній забудові.

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Залежність російської зброї від імпорту

Коментуючи масовану атаку, глава держави підкреслив, що ВПК Росії критично залежить від західних технологій.

"Як би Москва не намагалася повністю локалізувати виробництво своїх дронів та ракет, їхня ескалація все одно критично залежна від іноземних компонентів. Це ланцюги постачань, які йдуть з Європи, США, Китаю, Японії та багатьох інших країн", — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що більшість деталей належать відомим світовим виробникам, але попри обмеження вони все одно потрапляють на російські заводи.

Президент закликав міжнародних партнерів проявити рішучість і заблокувати шляхи обходу санкцій, що дозволить позбавити Росію можливості збирати нові апарати.

"Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн. Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися. Дякую всім, хто допомагає", — заявив Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 2 жовтня Росія атакувала Україну 108 дронами, 88 з яких силам ППО вдалося збити або подавити. У Києві один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Внаслідок удару загинула 24-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення, причому один із постраждалих перебуває у важкому стані через опіки.

Тим часом через наслідки обстрілів Київ в заторах. Південний міст повністю закрито для руху, а на двох інших діють обмеження. Киянам дуже важко дістатися з лівого берега на правий.