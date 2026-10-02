Ужесточение санкций против РФ: Зеленский призвал партнеров вмешаться

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Ночной налёт сотен российских беспилотников привёл к разрушениям в столице и ряде областей. Оккупанты нанесли удары по многоэтажным домам, детскому саду и критически важной инфраструктуре. Владимир Зеленский подчеркнул, что агрессор до сих пор собирает оружие благодаря западным комплектующим, и призвал мир усилить санкционное давление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

Реклама

Последствия массированного воздушного удара

Во время очередной ночной атаки российские войска запустили по украинским городам более сотни ударных беспилотников, причем почти 50 из них были реактивными модификациями. Большинство вражеских аппаратов удалось обезвредить силам противовоздушной обороны, однако часть дронов достигла целей.

Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС Киева

Владимир Зеленский отметил, что в Киеве зафиксировали несколько попаданий беспилотников по Южному мосту, а уже утром один из беспилотников попал в жилой многоэтажный дом.

Последствия атаки РФ по Киеву 2 октября. Фото: ГСЧС

Помимо столицы, под российским обстрелом оказались Киевская, Одесская, Днепровская, Полтавская, Харьковская и Ровенская области. В Харькове дроны нанесли удар по продуктовому магазину, а также повредили здание института и объекты критической инфраструктуры. В Херсоне удар пришелся на детский сад, тогда как в Сумах и Краматорске оккупанты поразили жилые многоэтажные дома. Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибшей в Киеве и отметил, что противник продолжает наносить удары исключительно по гражданским объектам.

Читайте также:

Зависимость российского оружия от импорта

Комментируя массированную атаку, глава государства подчеркнул, что ВПК России критически зависит от западных технологий.

"Как бы Москва ни пыталась полностью локализовать производство своих дронов и ракет, их производство все равно критически зависит от иностранных компонентов. Это цепочки поставок, идущие из Европы, США, Китая, Японии и многих других стран", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что большинство деталей принадлежит известным мировым производителям, но, несмотря на ограничения, они все равно попадают на российские заводы.

Президент призвал международных партнеров проявить решимость и заблокировать пути обхода санкций, что позволит лишить Россию возможности собирать новые аппараты.

"Каждый российский дрон реально остановить еще на производственной линии. Нужна политическая воля этих стран. Если Кремль выбрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться. Спасибо всем, кто помогает", — заявил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 2 октября Россия атаковала Украину 108 дронами, 88 из которых силам ПВО удалось сбить или подавить. В Киеве один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом в Дарницком районе. В результате удара погибла 24-летняя женщина, ещё два человека получили ранения, причём один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии из-за ожогов.

Между тем из-за последствий обстрелов Киев стоит в пробках. Южный мост полностью закрыт для движения, а на двух других действуют ограничения. Киевлянам очень трудно добраться с левого берега на правый.