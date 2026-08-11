Дрони "Бандероль" можуть стати частішою зброєю РФ проти України

Російський безпілотник. Ілюстративне фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія може частіше використовувати ударні дрони "Бандероль" для атак по Україні через їхню відносно низьку вартість. Військовий аналітик Defense Express Борис Гулкевич зазначив, що головна небезпека цих безпілотників полягає саме у можливості їх масового застосування.

Про це Гулкевич розповів в ефірі "Ранок.LIVE".

У чому небезпека дронів "Бандероль"

За словами військового аналітика, "Бандероль" поступається іншим російським засобам ураження за дальністю польоту. Водночас нижча вартість таких безпілотників може дозволити Росії виробляти та застосовувати їх у значно більшій кількості.

Гулкевич наголосив, що саме масовість може зробити ці дрони серйозною загрозою для України. Російські війська потенційно зможуть використовувати їх для регулярних атак, створюючи додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Таким чином, навіть за меншої дальності польоту "Бандероль" може становити небезпеку не за рахунок окремих характеристик, а завдяки можливості масштабного застосування.

Новини.LIVE писали, що радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", попередив про потенційні ризики для України через російську супутникову мережу "Рассвет". За його словами, система, яку порівнюють зі Starlink, може розширити можливості РФ у використанні БПЛА з онлайн-керуванням на значній території.

Новини.LIVE інформували, що командир РДК Денис Капустін заявив, що Росія після обмеження доступу до Starlink працює над власною мережею супутникового зв’язку. За його словами, російська сторона вже готується до запуску цього аналога та поступово починає його використовувати.