Дрони атакували Тульську область РФ: на кількох об'єктах масштабна пожежа

Пожежа на складі Wildberries у Тульській області РФ. Фото: росЗМІ

Олександр Шорохов Редактор

У ніч проти 5 серпня дрони атакували один із найбільших розподільчих центрів Wildberries в РФ, що розташований в місті Алексині Тульської області. Площа цього логістичного комплексу становить 194 500 квадратних метрів. Вогонь охопив майже всю територію комплексу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Масштабні руйнування

Цей величезний логістичний комплекс площею майже 200 тисяч квадратних метрів запустили в роботу кілька років тому. Він забезпечував розподіл товарів для Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших прилеглих областей Росії. Також він частково розвантажував московські бази.

Пожежа на складі Wildberries. Фото: Exilenova

Приховування наслідків

Наразі над промисловою зоною піднімається величезний стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів від міста. Пожежа охопила майже всю територію комплексу.

Губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв також підтвердив атаку на сортувальний центр. При цьому він стверджує, що під час атаки російські військові нібито збили 107 українських безпілотників.

Допис губернатора Тульської області Дмітрія Міляєва. Фото: скріншот

Подібні атаки на логістичну мережу Wildberries тривають у різних регіонах Росії вже більше місяця.

Пожежа на складі після атаки дронів. Фото: Exilenova

Як писали Новини.LIVE раніше, на протязі липня під час масованих атак безпілотників повідомляється про ураження логістичних об'єктів Wildberries у різних куточках РФ.

Також ми писали, що у Тулі невідомий кілер підстеріг у під'їзді житлового будинку та розстріляв із вогнепальної зброї Андрія Черезова. Він очолює велике підприємство з розробки та виробництва бойових безпілотних апаратів для окупаційних військ.