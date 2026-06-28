Дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ: зафіксовано пожежі

Горить НПЗ в Росії. Фото: Exilenova+

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У ніч проти 28 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, яку підтвердили відео очевидців і супутникові дані. За інформацією відкритих джерел, цей НПЗ постачає паливо, зокрема, до тимчасово окупованого Криму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка та російські ЗМІ.

Пожежа у РФ в результаті атаки дронів. Фото: Exilenova+

БпЛА атакували Краснодарський край РФ: горить НПЗ

У Краснодарському краї Росії в ніч проти 28 червня під атакою опинився Слов'янський нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані. Після удару на території підприємства виникла пожежа, кадри якої швидко поширилися в соцмережах.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько першої години ночі. Російські Telegram-канали повідомляли про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони. Незабаром очевидці почали публікувати фото й відео, на яких видно вогонь і густий дим над територією заводу.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом. Інформацію про пожежу на території підприємства також підтвердили аналітики OSINT-спільноти world.militares, які проаналізували відеозаписи, оприлюднені місцевими жителями.

Додатковим підтвердженням пожежі стали дані супутникового сервісу NASA FIRMS, який зафіксував пожежі в районі Слов'янського НПЗ. Також теплові аномалії виявили поблизу установки стабілізації нафти та підготовки газу ТОВ "РН-Краснодарнефтегаз". За оцінкою Exilenova+, займання могло виникнути і на цьому об'єкті.

Про атаку на Слов'янський НПЗ повідомляли також російські видання. Водночас місцева влада заявила, що пожежа нібито сталася через падіння уламків безпілотників після роботи засобів ППО.

Як відомо, Слов'янський НПЗ забезпечує паливом, зокрема, тимчасово окупований Крим. Саме тому підприємство вважають важливим об'єктом російської паливної інфраструктури.

Слов'янський НПЗ ("Слов'янськ-ЕКО") — є одним із найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії. Завод спеціалізується на переробці нафти та виробництві широкого спектра нафтопродуктів, серед яких газовий бензин, дизельні фракції, мазут, суднове паливо та вакуумний газойль.

Скриншот повідомлення Коваленка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 27 червня 2026 року ракети FP-5 "Фламінго" вночі уразили підприємство "Титан-Барикади" у російському Волгограді. Про це повідомив Володимир Зеленський. Підприємство є частиною російського оборонно-промислового комплексу, де виготовляють елементи військової техніки.

Новини.LIVE також писали, що також 27 червня СБУ вдруге за місяць атакувала нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Об’єкт забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви та експортних маршрутів. Унаслідок удару безпілотників зафіксовано влучання в технічні приміщення та детонацію.