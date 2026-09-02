Обстріли Сумщини за добу: загинув чоловік, восьмеро поранені

Поліцейський досліджує уламок дрона. Фото: Нацполіція України

Минулої доби Сумщина пережила 62 російські обстріли, внаслідок яких загинув чоловік, а ще восьмеро людей отримали поранення. Найбільше цивільних постраждало від ударів ворожих безпілотників та мінометів у чотирьох громадах області.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російських атак по Сумській області за добу

Для терору мирного населення росіяни комбінували різні види озброєння: керовані авіабомби, ствольну артилерію, міномети та безпілотні літальні апарати різних модифікацій.

Поліцейський досліджує уламок дрона. Фото: Нацполіція України

Трагедія сталася на території Великописарівської громади, де ворожий дрон поцілив прямо в цивільний автомобіль. У результаті цього удару 38-річний чоловік отримав несумісні з життям травми і загинув. Значна кількість потерпілих зафіксована і в Сумській громаді.

Деталі від дрона. Фото: Нацполіція України

Там через атаку безпілотника постраждали троє чоловіків віком 46, 53 та 62 роки. Крім того, у 45-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Безпілотники завдали шкоди й у Путивльській громаді, де поранення отримали дві місцеві жительки 30 та 58 років.

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Під масованим вогнем опинилася також Середино-Будська громада. Там 55-річна жінка була травмована внаслідок розриву мінометної міни, а 70-річного чоловіка поранило під час чергового удару ворожого дрона.

Двигун від безпілотника. Фото: Нацполіція України

Загалом по області зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Окупанти пошкодили приватні житлові будинки, гаражі, автомобілі та господарські споруди. Дісталося також підприємствам, складам і адміністративним будівлям. На місцях усіх влучань продовжують працювати вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна готує удар у відповідь на обстріли росіян, зокрема за атаки 1 вересня. Вітчизняна далекобійна зброя тепер регулярно битиме по військових об'єктах углиб Росії. Через це міжнародні авіалінії, страхові компанії та світових партнерів уже офіційно попередили: небо над РФ більше не є безпечною зоною.

Столиця разом із Київською областю можуть отримати офіційний статус прифронтових регіонів уже цього вересня. Кабмін наразі фіналізує необхідну постанову та пакет підтримки для підприємців. Якщо документ ухвалять, місцевому бізнесу суттєво спростять і розширять правила бронювання працівників.