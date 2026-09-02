Обстрелы Сумской области за сутки: погиб мужчина, восемь человек ранены

Полицейский осматривает обломок дрона. Фото: Национальная полиция Украины

За последние сутки в Сумской области произошло 62 российских обстрела, в результате которых погиб один мужчина, а еще восемь человек получили ранения. Больше всего гражданских лиц пострадало от ударов вражеских беспилотников и минометов в четырех общинах области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Последствия российских атак по Сумской области за сутки

Для терроризирования мирного населения россияне использовали различные виды вооружения: управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты различных модификаций.

Полицейский исследует обломок дрона. Фото: Нацполиция Украины

Трагедия произошла на территории Великописаревской общины, где вражеский дрон попал прямо в гражданский автомобиль. В результате этого удара 38-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Значительное количество пострадавших зафиксировано и в Сумской общине.

Фрагменты дрона. Фото: Нацполиция Украины

Там в результате атаки беспилотника пострадали трое мужчин в возрасте 46, 53 и 62 лет. Кроме того, у 45-летней женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Беспилотники нанесли ущерб и в Путивльской общине, где ранения получили две местные жительницы 30 и 58 лет.

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Под массированным обстрелом оказалась также Середино-Будская община. Там 55-летняя женщина получила травмы в результате разрыва минометной мины, а 70-летний мужчина был ранен во время очередного удара вражеского дрона.

Двигатель от беспилотника. Фото: Нацполиция Украины

В целом по области зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Оккупанты повредили частные жилые дома, гаражи, автомобили и хозяйственные постройки. Пострадали также предприятия, склады и административные здания. На местах всех попаданий продолжают работать взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции.

Новини.LIVE сообщали, что Украина готовит ответный удар на обстрелы со стороны россиян, в частности на атаки 1 сентября. Отечественное дальнобойное оружие теперь будет регулярно наносить удары по военным объектам вглубь России. В связи с этим международные авиакомпании, страховые компании и мировые партнеры уже официально предупредили: небо над РФ больше не является безопасной зоной.

Столица вместе с Киевской областью могут получить официальный статус прифронтовых регионов уже в сентябре этого года. Кабмин в настоящее время дорабатывает необходимое постановление и пакет мер поддержки для предпринимателей. Если документ будет принят, местному бизнесу существенно упростят и расширят правила найма работников.