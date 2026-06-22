Дрон РФ вбив родину на Сумщині: серед загиблих 13-річний хлопчик

Рятувальник гасить пожежу на руїнах будинку. Фото: ДСНС Сумської області

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В ніч проти 22 червня російський безпілотник прицільно вдарив по житловому будинку у Зноб-Новгородській громаді в Сумській області, спровокувавши масштабну пожежу. Жертвами атаки стали двоє дорослих та 13-річний підліток, ще троє людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Російський дрон вбив сім'ю у їхньому ж будинку на Сумщині

У житловий будинок на території Зноб-Новгородської громади влучив російський безпілотний літальний апарат. Одразу після прямого удару в приміщенні спалахнула пожежа.

На місці влучання ворожого дрона виявили тіла трьох людей. Загинув 36-річний чоловік та його 13-річний син. Крім того, смертельні поранення отримала 73-річна жінка, яка є матір'ю співмешканки загиблого господаря будинку.

Рятувальникам і медикам вдалося витягти з-під удару ще трьох постраждалих. Серед них опинився 10-річний хлопчик, який є другим сином загиблого чоловіка. Також поранень дістала 31-річна жінка та її 13-річна донька. Наразі стан дівчинки медики оцінюють як важкий, вона перебуває у відділенні реанімації.

"Лікарі роблять усе необхідне для порятунку дитини", — підкреслив начальник ОВА.

Також Новини.LIVE інформували, що у ніч на понеділок, 22 червня, під ворожим ударом опинилося Запоріжжя. Внаслідок нальоту дронів-камікадзе в місті повністю зруйновано приватний будинок та зазнала суттєвих пошкоджень житлова багатоповерхівка.

Протягом минулої доби російські війська здійснили шквал артилерійських та дронових атак на Сумську область, під вогнем опинилися одразу п'ять територіальних громад. Поранення різного ступеня важкості дістали 14 місцевих жителів. Серед постраждалих є дитина, 14-річна дівчина.