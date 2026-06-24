ДПСУ: у червні затримали понад 800 порушників кордону

Прикордонники та затримані порушники кордону. Фото: ДПСУ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною. Зокрема, у червні було затримано понад 800 порушників.

Про це Андрій Демченко сказав на пресконференції у середу, 24 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Порушення перетину кордону

У травні спостерігалося незначне зростання показників, однак загальної тенденції до суттєвого збільшення не зафіксовано.

"Станом, за цей місяць, за червень, було затримано трішки більше 800 порушників кордону. Це стосується і тих, хто затриманий на державному кордоні, хто затриманий в прикордонні, пробираючись до лінії державного рубежу. Але, навіть якщо порівнювати з показниками травня, так щоденно аналізувати, то збільшення зараз не відмічається", — каже речник ДПСУ.

Найбільше спроб незаконного перетину нині фіксують на румунській ділянці кордону. Трохи менше випадків в напрямку Молдови. Ще менше — в бік Білорусі.

"Власне, в цьому році суттєво зменшилась спроба незаконного перетину кордону через білоруську ділянку, бо минулий рік ми бачили суттєве зростання порушників, які пробиралися до цієї ділянки кордону з надією незаконно її перетнути. Ну, скоріше за все, на це також впливають і організатори спроб незаконного переправлення осіб через кордон", — каже Демченко.

Водночас найменше порушень на кордоні з Польщею.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ, українці масово вирушають на відпочинок за кордон. Переважно громадяни обирають пункти пропуску у бік Польщі.

Раніше Демченко повідомляв, що на західних КПП фіксують суттєве збільшення пасажиропотоку. Це повʼязано з початком літнього сезону, відпусток та завершенням навчального року.