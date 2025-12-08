Відео
ДПСУ спростувала дані ООН про виїзд українців через блекаути

ДПСУ спростувала дані ООН про виїзд українців через блекаути

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:03
Масовий виїзд українців за кордон — ДПСУ назвала реальні цифри пасажиропотоку
Перевірка документів на виїзді з України. Фото: ДПСУ

На тлі посилених російських ударів по цивільній інфраструктурі міжнародні організації фіксують зростання кількості українців, які виїжджають за кордон. Проте, в ДПСУ заперечують, що на КПП фіксують різке зростання кількості українців, які хочуть покинути країну.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився речник ДПСУ Андрій Демченко. 

В ООН заявили, що українці масово покидають Україну

За даними ООН та Євростату, на які посилається Нацбанк, у жовтні–листопаді Україну залишили майже 130 тисяч людей — приблизно стільки ж, скільки за дев’ять попередніх місяців. Загальна кількість українських мігрантів, за оцінками, наближається до 6 мільйонів.

Однак у Держприкордонслужбі такі висновки ставлять під сумнів. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що наразі статистика від прикордонників не підтверджує різкого зростання виїзду громадян.

"Якщо, до прикладу, в серпні місяці кордон загалом перетнуло десь 4,4 мільйони громадян, то листопад місяць, перепрошую, вже був на рівні 2 мільйони 600 тисяч громадян. В той же час, до прикладу, літні місяці, особливо липень і серпень, все ж таки динаміка була більше в'їзду в Україну, вересень певним чином переважав на виїзд з України, жовтень вже коливання 50 на 50, ні чіткої переваги на виїзд з України, ні чіткої переваги на в'їзд. А листопаді місяці все ж таки більше в'їжджали в Україну, ніж залишали межі нашої держави", — пояснив Андрій Демченко.

Демченко додав, що українці становлять приблизно 85% від усього пасажиропотоку і наголосив, що підстав говорити про масовий виїзд восени немає, а причини, на яких базуються оцінки ООН, йому невідомі.

Окремо речник зазначив, що наплив охочих перетнути кордон очікується ближче до новорічно-різдвяного періоду, але це сезонні коливання, які щорічно повторюються.

Нагадаємо, стало відомо про черги на кордоні України у понеділок, 8 грудня.

українці ООН ДПСУ виїзд за кордон Андрій Демченко статистика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
