Главная Новости дня ГПСУ опровергла данные ООН о выезде украинцев из-за блэкаутов

ГПСУ опровергла данные ООН о выезде украинцев из-за блэкаутов

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:03
Массовый выезд украинцев за границу — ГПСУ назвала реальные цифры пассажиропотока
Проверка документов на выезде из Украины. Фото: ГПСУ

На фоне усиленных российских ударов по гражданской инфраструктуре международные организации фиксируют рост количества украинцев, которые выезжают за границу. Однако, в ГПСУ отрицают, что на КПП фиксируют резкий рост количества украинцев, которые хотят покинуть страну.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В ООН заявили, что украинцы массово покидают Украину

По данным ООН и Евростата, на которые ссылается Нацбанк, в октябре-ноябре Украину покинули почти 130 тысяч человек — примерно столько же, сколько за девять предыдущих месяцев. Общее количество украинских мигрантов, по оценкам, приближается к 6 миллионам.

Однако в Госпогранслужбе такие выводы ставят под сомнение. Представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что пока статистика от пограничников не подтверждает резкого роста выезда граждан.

"Если, к примеру, в августе месяце границу в целом пересекло где-то 4,4 миллиона граждан, то ноябрь месяц, извините, уже был на уровне 2 миллиона 600 тысяч граждан. В то же время, к примеру, летние месяцы, особенно июль и август, все же динамика была больше въезда в Украину, сентябрь определенным образом преобладал на выезд из Украины, октябрь уже колебания 50 на 50, ни четкого преимущества на выезд из Украины, ни четкого преимущества на въезд. А ноябре месяце все же больше въезжали в Украину, чем покидали пределы нашего государства", — пояснил Андрей Демченко.

Демченко добавил, что украинцы составляют примерно 85% от всего пассажиропотока и подчеркнул, что оснований говорить о массовом выезде осенью нет, а причины, на которых базируются оценки ООН, ему неизвестны.

Отдельно спикер отметил, что наплыв желающих пересечь границу ожидается ближе к новогодне-рождественскому периоду, но это сезонные колебания, которые ежегодно повторяются.

Напомним, стало известно об очередях на границе Украины в понедельник, 8 декабря.

Также узнайте, из-за какого предмета в багажнике могут быть серьезные проблемы на границе.

