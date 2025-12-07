Відео
Головна Новини дня Українці виїжджають за кордон через посилення обстрілів — НБУ

Українці виїжджають за кордон через посилення обстрілів — НБУ

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:00
Виїзд українці за кордон — у НБУ пояснили, з чим це пов'язано
Автівки перетинають кордон. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури. Іншою причиною може бути дозвіл на виїзд чоловікам віком 18-22 років.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Читайте також:

Чому люди масово їдуть з країни

НБУ повідомив, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з країни виїхали майже стільки ж громадян, скільки за попередні 9 місяців.

"За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)", — наголошує Нацбанк України.

Згідно з опитуванням проведеним МОМ, рівень безробіття серед ВПО був 17%  — майже вдвічі більшим, ніж у поверненців (9%) та тих, хто не виїжджав — 10%. А посилення обстрілів з боку Росії стримувало роботу промисловості в листопаді. Це відбувалось як напряму – через скорочення виробництва і зупинку роботи підприємств, так і опосередковано — через зростання енергодефіциту. Усе це є чинниками того, що українці масово виїздять за кордон.

Однак фахівці Нацбанку України вважають, що цьому процесу можуть найбільше сприяти дві причини. Одна з них — це посилення російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури. Інша — дозвіл для чоловіків 18-22 років на виїзд за кордон. 

Нагадаємо, що на кордоні з Молдовою не впускають авто без сертифіката техогляду — правило стосується всіх автівок.

Раніше ми також інформували, що для того, щоб перетнути кордон із Польщею необхідно мати суму готівки, якої має вистачити на весь час перебування у цій країні.

НБУ закордон еміграція виїзд за кордон Нацбанк
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
