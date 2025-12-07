Выезд украинцы за границу — в НБУ объяснили, с чем это связано

Автомобили пересекают границу. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Массовый выезд украинцев за границу может быть связан с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры. Другой причиной может быть разрешение на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Реклама

Читайте также:

Почему люди массово уезжают из страны

НБУ сообщил, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из страны выехали почти столько же граждан, сколько за предыдущие 9 месяцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составляло 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", — отмечает Нацбанк Украины.

Согласно опросу, проведенному МОМ, уровень безработицы среди ВПЛ был 17% — почти вдвое больше, чем у возвращенцев (9%) и тех, кто не выезжал — 10%. А усиление обстрелов со стороны России сдерживало работу промышленности в ноябре. Это происходило как напрямую - из-за сокращения производства и остановки работы предприятий, так и опосредованно — из-за роста энергодефицита. Все это является факторами того, что украинцы массово выезжают за границу.

Однако специалисты Нацбанка Украины считают, что этому процессу могут больше всего способствовать две причины. Одна из них — это усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры. Другая — разрешение для мужчин 18-22 лет на выезд за границу.

Напомним, что на границе с Молдовой не впускают авто без сертификата техосмотра — правило касается всех автомобилей.

Ранее мы также информировали, что для того, чтобы пересечь границу с Польшей необходимо иметь сумму наличных, которой должно хватить на все время пребывания в этой стране.