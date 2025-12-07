Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов — НБУ

Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов — НБУ

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:00
Выезд украинцы за границу — в НБУ объяснили, с чем это связано
Автомобили пересекают границу. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Массовый выезд украинцев за границу может быть связан с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры. Другой причиной может быть разрешение на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Реклама
Читайте также:

Почему люди массово уезжают из страны

НБУ сообщил, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из страны выехали почти столько же граждан, сколько за предыдущие 9 месяцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составляло 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", — отмечает Нацбанк Украины.

Согласно опросу, проведенному МОМ, уровень безработицы среди ВПЛ был 17% — почти вдвое больше, чем у возвращенцев (9%) и тех, кто не выезжал — 10%. А усиление обстрелов со стороны России сдерживало работу промышленности в ноябре. Это происходило как напрямую - из-за сокращения производства и остановки работы предприятий, так и опосредованно — из-за роста энергодефицита. Все это является факторами того, что украинцы массово выезжают за границу.

Однако специалисты Нацбанка Украины считают, что этому процессу могут больше всего способствовать две причины. Одна из них — это усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры. Другая — разрешение для мужчин 18-22 лет на выезд за границу.

Напомним, что на границе с Молдовой не впускают авто без сертификата техосмотра — правило касается всех автомобилей.

Ранее мы также информировали, что для того, чтобы пересечь границу с Польшей необходимо иметь сумму наличных, которой должно хватить на все время пребывания в этой стране.

НБУ заграница эмиграция выезд за границу Нацбанк
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации