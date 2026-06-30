ДПСУ: понад 2,6 млн людей перетнули західний кордон України у червні

Прикордонник на кордоні. Фото: ДПСУ

Карина Приходько Редактор

Упродовж червня пункти пропуску на західному кордоні України перетнули понад 2,6 млн громадян та більш як 540 тисяч транспортних засобів. Зростання пасажиропотоку пов'язують із початком сезону літніх відпусток і шкільних канікул.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Яка ситуація на західному кордоні

За словами речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, протягом більшої частини червня кількість громадян, які виїжджали з України, переважала над кількістю тих, хто в'їжджав. Водночас наприкінці місяця тенденція змінилася — охочих повернутися в Україну стало більше, ніж тих, хто залишав країну.

У Державній прикордонній службі прогнозують, що в липні співвідношення в'їзду та виїзду через західний кордон буде приблизно однаковим — близько 50 на 50. У серпні ж очікується перевага в'їзду громадян до України.

Найбільше навантаження наразі спостерігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Менш завантаженими залишаються "Угринів", "Грушів" і "Рава-Руська".

Для тих, хто хоче швидше перетнути державний кордон, прикордонники рекомендують обирати пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі", де наразі фіксується найменший пасажиропотік.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, на кордоні фіксують зростання виїздів з України. У будні дні кордон у середньому перетинають 115–120 тисяч осіб, а у вихідні цей показник збільшується.

Також у Держприкрдонслужбі розповіли, що кожного дня близько 100 українцям відмовляють у виїзді за кордон. Здебільшого йдеться про чоловіків, які не підпадають під умови виїзду з України.