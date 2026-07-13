ДПСУ відповіла, чи є черги та ускладнення на кордоні з Польщею

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні не фіксують ускладнень із перетином. За даними Держприкордонслужби, пропускна спроможність залишається стабільною, а польські служби працюють без затримок. Черги виникають лише на окремих популярних пунктах пропуску.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ускладнень на кордоні з Польщею немає

На українсько-польському кордоні не спостерігають ускладнень із перетином. Також не зафіксовано зниження пропускної спроможності чи затримок в оформленні громадян із боку польських прикордонних служб.

За словами речника ДПСУ, черги виникають переважно через одночасне прибуття великої кількості людей до найпопулярніших пунктів пропуску. Йдеться, зокрема, про "Устилуг", "Краківець" та "Шегині".

Водночас на інших напрямках ситуація залишається спокійною, а час очікування зазвичай є меншим.

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"Зазначу, що якогось зменшення пропускної спроможності через дії суміжної сторони, ми цього не відмічаємо. В цілому пасажиропотік як був високим, так він і залишається. І щоб сказати, що ми бачимо сповільнення якихось пропускних операцій на території Польщі, через що там виникають черги, то цього немає. Черги в цілому, до прикладу, виникають, коли одномоментно велика кількість людей прибуває до пункту пропуску...", — пояснив Демченко.

У ДПСУ радять перед поїздкою перевіряти актуальне завантаження пунктів пропуску. Західне регіональне управління Держприкордонслужби оновлює відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook кожні три години.

Новини.LIVE інформували, що у червні 2026 року західний кордон України перетнули понад 2,6 млн людей і більш як 540 тисяч транспортних засобів. У ДПСУ пояснили, що збільшення пасажиропотоку пов'язане з початком сезону відпусток і літніх канікул. Найбільше навантаження зараз фіксують у пунктах пропуску "Краківець" і "Шегині", а найменше — у "Смільниці" та "Нижанковичах".

Новини.LIVE також писали, що у червні прикордонники затримали понад 800 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. У ДПСУ зазначили, що кількість таких спроб залишається стабільною і суттєвого зростання порівняно з травнем не зафіксовано. Найбільше порушень виявляють на кордоні з Румунією, а найменше — на польському напрямку.