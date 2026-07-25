Дощі та спека накриють Україну: прогноз погоди на завтра
У неділю, 26 липня, в Україні переважатиме тепла літня погода, однак у низці регіонів очікуються дощі та грози. На більшій частині території країни буде сухо та сонячно. Повітря місцями прогріється до +30 °C.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні на 26 липня від Укргідрометцентру
За прогнозом Українського гідрометцентру, у неділю, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.
Короткочасні дощі та грози прогнозують у східних областях, а також місцями у Приазов'ї та Криму. На Луганщині та Донеччині синоптики попереджають про значні дощі. На решті території країни опадів не очікується.
Вітер буде північно-західний, а в західних областях — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +24...+29 °C. У східних областях удень буде дещо прохолодніше — +20...+25 °C. У Карпатах вночі очікується +5...+10 °C, удень — +17...+22 °C.
Погода в Україні на 26 липня від синоптика Діденко
За словами синоптика Наталки Діденко, у неділю температура повітря в більшості областей України становитиме +25...+29 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C. Водночас у східних областях збережеться прохолодніша погода — +20...+23 °C.
Дощі очікуються у східних областях, у Криму, а також на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози та шквали, тому синоптик рекомендує бути обережними.
На решті території України, за прогнозом Діденко, неділя буде сонячною та сухою.
Окремо синоптик повідомила, що у Києві 26 липня переважатиме погода без опадів. Лише в ніч на 26 липня є ймовірність короткочасного дощу. У неділю вдень повітря у столиці прогріється приблизно до +28 °C.
Отже, більшість регіонів України проведуть неділю без опадів і з комфортною літньою температурою. Водночас жителям східних областей, а також окремих районів південного сходу варто бути готовими до дощів, гроз, місцями сильних злив і шквалів.
Новини.LIVE інформували, що на вихідних, 25–26 липня, в Україні очікується поступове потепління, а вдень у більшості регіонів температура перевищить +20 °C. За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу дощі та грози можливі на південному сході та в Карпатах, тоді як у неділю переважатиме суха погода. Уже 26 липня повітря в більшості областей прогріється до +25...+28 °C.
Новини.LIVE також писали, що до завершення липня в Україні збережеться тепла літня погода, а в окремі дні температура повітря сягатиме +30...+33 °C. Водночас синоптики прогнозують періодичні короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячною погодою. Фахівці наголошують, що довгострокові прогнози можуть уточнюватися, тому варто стежити за актуальними прогнозами на найближчі дні.
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