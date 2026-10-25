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Головна Новини дня Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
25 жовтня 2026 18:30
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня: дощі, мокрий сніг і низька температура Новини.LIVE
Люди на зупинці під час негоди. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода, а в західних областях пройдуть дощі, які в Карпатах можуть супроводжуватися мокрим снігом. Найпрохолодніше буде на заході країни, тоді як у південних регіонах температура повітря підніметься до +17...+18 °C.

Про прогноз погоди повідомив портал Новини.LIVE.

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Погода в Украине
Погода в Україні на 26 жовтня від "Укргідрометцентра". Фото: скриншот

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 жовтня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у більшості областей переважатиме хмарна погода. На заході та місцями в центральних регіонах можливі дощі, тоді як на сході прогнозують переважно суху погоду з проясненнями.

У західних областях температура становитиме приблизно +8...+12 °C. У Києві очікується +10...+14 °C, у Чернігові — +9...+13 °C, а в Сумах — +6...+12 °C.

У центральних областях повітря прогріється до +9...+15 °C, у Харкові — до +6...+14 °C. На півдні буде тепліше: в Одесі прогнозують +12...+17 °C, у Херсоні — +11...+18 °C, а в Криму — до +20 °C.

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Протягом доби вітер матиме швидкість 3–4 м/с, а його пориви сягатимуть 6–9 м/с. Найсильніші пориви прогнозують уночі та вранці з поступовим послабленням увечері.

Погода в Украине
Погода в Україні на 26 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Meteoprog на 26 жовтня

За прогнозом Meteoprog, у західній частині України пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У Карпатах опади можуть супроводжуватися мокрим снігом, тоді як на решті території істотних опадів не очікується.

Уночі та вранці в південно-західних областях місцями можливий туман. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с, на Правобережжі — змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+11 °C, удень — +12...+17 °C. У західних областях очікується близько +10 °C, а в Криму місцями повітря прогріється до +21 °C.

Найпрохолодніша та найдощовіша погода прогнозується на заході України, тоді як у південних і східних регіонах збережеться відносно тепла осіння погода.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що з 26 жовтня до 1 листопада в Україні переважатиме тепла та суха погода. У більшості областей температура вдень сягатиме +12…+18 °С, а 26 жовтня у Криму місцями прогнозують до +21 °С.

Також Новини.LIVE писав, що 26 жовтня в Києві прогнозують хмарну погоду без опадів. Уночі та вранці температура становитиме близько +12 °С, а вдень повітря прогріється до +13 °С.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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