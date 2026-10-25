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Главная Новости дня Дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
25 октября 2026 18:30
Прогноз погоды в Украине на 26 октября: дожди, мокрый снег и низкая температура Новини.LIVE
Люди на остановке во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 26 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, а в западных областях пройдут дожди, которые в Карпатах могут сопровождаться мокрым снегом. Прохладнее всего будет на западе страны, тогда как в южных регионах температура воздуха поднимется до +17...+18 °C.

О прогнозе погоды сообщил портал Новини.LIVE.

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Погода в Украине
Погода в Украине на 26 октября от "Укргидрометцентра". Фото: скриншот

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 октября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей будет преобладать облачная погода. На западе и местами в центральных регионах возможны дожди, тогда как на востоке прогнозируют преимущественно сухую погоду с прояснениями.

В западных областях температура составит примерно +8...+12 °C. В Киеве ожидается +10...+14 °C, в Чернигове — +9...+13 °C, а в Сумах — +6...+12 °C.

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В центральных областях воздух прогреется до +9...+15 °C, в Харькове — до +6...+14 °C. На юге будет теплее: в Одессе прогнозируют +12...+17 °C, в Херсоне — +11...+18 °C, а в Крыму — до +20 °C.

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В течение суток скорость ветра составит 3–4 м/с, а его порывы будут достигать 6–9 м/с. Самые сильные порывы прогнозируют ночью и утром с постепенным ослаблением к вечеру.

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Погода в Украине
Погода в Украине на 26 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Meteoprog на 26 октября

По прогнозу Meteoprog, в западной части Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах осадки могут сопровождаться мокрым снегом, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в юго-западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с, на Правобережье — переменных направлений, 3–8 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +6...+11 °C, днем — +12...+17 °C. В западных областях ожидается около +10 °C, а в Крыму местами воздух прогреется до +21 °C.

Самая прохладная и дождливая погода прогнозируется на западе Украины, тогда как в южных и восточных регионах сохранится относительно теплая осенняя погода.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что с 26 октября по 1 ноября в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. В большинстве областей температура днем будет достигать +12…+18 °С, а 26 октября в Крыму местами прогнозируют до +21 °С.

Также Новини.LIVE писал, что 26 октября в Киеве прогнозируют облачную погоду без осадков. Ночью и утром температура составит около +12 °С, а днем воздух прогреется до +13 °С.

погода непогода прогноз погоды погода в Украине погодные условия
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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