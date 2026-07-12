Дощі накриють декілька областей: синоптик Діденко назвала, де завтра найсвіжіше

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 13 липня, очікується з дощами у декількох областях. Подекуди вдень температура повітря буде +18...+21 °C. Водночас вже упродовж тижня прийде потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

Завтра максимальна температура повітря буде +22...+28 °C, а вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини свіжіше — +18...+21 °C.

Погода в Україні 13 липня. Фото: Meteopost

Дощі очікуються у західних, північних областях, а також місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території без опадів.

Діденко повідомила, що з вівторка до України прийде спокійне потепління без надмірностей.

Погода в Києві 13 липня

У столиці зранку та вдень може бути сильніший вітер північно-західного напрямку. Водночас у другій половині дня або ввечері передбачається дощ. Температура повітря близько +25 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 12 липня Землю накрила слабка магнітна буря, рівень якої G1. Вона може вплинути на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

А погода в Україні 12 липня з мінливою хмарністю. Синоптики попереджали про дощі та грози. Температура повітря вдень близько +20...+25 °C.