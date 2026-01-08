Шуляк закликала українців не зволікати з подачею заяв до RD4U

Олена Шуляк. Фото: Telegram/Shpylka_Shuliak

До Міжнародного реєстру збитків RD4U українці вже подали майже 90 тисяч заяв. Водночас ця цифра не відображає реального масштабу втрат, яких зазнала країна внаслідок війни.

Про це заявила голова партії "Слуга Народу" та керівниця парламентського комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Реклама

Читайте також:

Шуляк закликає українців активніше подавати заяви про пошкодження майна

Шуляк наголосила, що збройна агресія руйнує не лише житло, інфраструктуру та людські долі, а й саму можливість довести злочин.

"Цілі міста можуть бути стерті з мапи, але без зафіксованих людських історій це з часом перетворюється на абстрактні "бойові дії". Без імен, адрес і конкретних втрат злочин розмивається, ніби це був неминучий фон, а не чиєсь зруйноване життя", — повідомила Олена Шуляк.

Саме для того, щоб цього не допустити, і був створений RD4U. За словами Шуляк, реєстр виконує роль міжнародного цифрового сховища доказів, яке не дозволяє стерти пам’ять про завдані збитки чи замінити їх узагальненими формулюваннями.

Водночас майже 90 тисяч поданих заяв — це лише частина, адже значна кількість людей, які мають законне право на компенсацію, так і не зафіксували свої втрати.

Причини цього, за її оцінкою, часто криються не у відсутності шкоди, а в нерозумінні процедури або страху зробити помилку. За словами Шуляк, інакше з часом у правовому полі може зникнути не лише сам будинок, а й будь-які сліди його існування.

"RD4U часто сприймають як складну бюрократичну машину. Насправді це радше інструмент точності. Але варто переплутати категорію, і факт зсувається. Найчастіше люди подають заяву не туди, плутають A3.1 і A3.3, заявляють одну історію "на всю родину", не вказують орієнтовну суму збитків або не пояснюють, як її рахували", — пояснила Олена Шуляк.

Наразі RD4U приймає заяви від фізичних осіб щодо вимушеного переміщення, загибелі або зникнення близьких, тілесних ушкоджень, катувань, сексуального насильства, незаконного позбавлення свободи, примусової праці чи депортації, а також щодо пошкодження, знищення або втрати житла і доступу до майна на окупованих територіях.

Із кінця 2025 року можливість фіксувати завдану шкоду отримали й юридичні особи — бізнес може заявляти про зруйновану інфраструктуру та втрачені активи.

Водночас Шуляк застерегла, що RD4U не є механізмом миттєвих компенсацій.

"Але потрібно розуміти, що RD4U — не чарівна паличка, яка видасть гроші вже завтра. Це перший і найважливіший крок. Спочатку ми фіксуємо збитки, а вже потім Компенсаційна комісія конвертує ці записи у реальні рішення", — пояснила посадовиця.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Олена Шуляк пояснювала, які категорії підлягають для подачі заяв на компенсацію та у чому суть роботи реєстру RD4U.

Також експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі Ранок.LIVE пояснив суть інвестицій США для відновлення України.