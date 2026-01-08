Шуляк призвала украинцев не медлить с подачей заявлений в RD4U

Елена Шуляк. Фото: Telegram/Shpylka_Shuliak

В Международный реестр убытков RD4U украинцы уже подали почти 90 тысяч заявлений. В то же время эта цифра не отражает реального масштаба потерь, которые понесла страна в результате войны.

Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" и руководитель парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Реклама

Читайте также:

Шуляк призывает украинцев активнее подавать заявления о повреждении имущества

Шуляк отметила, что вооруженная агрессия разрушает не только жилье, инфраструктуру и человеческие судьбы, но и саму возможность доказать преступление.

"Целые города могут быть стерты с карты, но без зафиксированных человеческих историй это со временем превращается в абстрактные "боевые действия". Без имен, адресов и конкретных потерь преступление размывается, будто это был неизбежный фон, а не чья-то разрушенная жизнь", — сообщила Елена Шуляк.

Именно для того, чтобы этого не допустить, и был создан RD4U. По словам Шуляк, реестр выполняет роль международного цифрового хранилища доказательств, которое не позволяет стереть память о нанесенном ущербе или заменить их обобщенными формулировками.

В то же время почти 90 тысяч поданных заявлений — это лишь часть, ведь значительное количество людей, которые имеют законное право на компенсацию, так и не зафиксировали свои потери.

Причины этого, по ее оценке, часто кроются не в отсутствии ущерба, а в непонимании процедуры или страхе совершить ошибку. По словам Шуляк, иначе со временем в правовом поле может исчезнуть не только сам дом, но и любые следы его существования.

"RD4U часто воспринимают как сложную бюрократическую машину. На самом деле это скорее инструмент точности. Но стоит перепутать категорию, и факт сдвигается. Чаще всего люди подают заявление не туда, путают A3.1 и A3.3, заявляют одну историю "на всю семью", не указывают ориентировочную сумму ущерба или не объясняют, как ее считали", — пояснила Елена Шуляк.

Сейчас RD4U принимает заявления от физических лиц о вынужденном перемещении, гибели или исчезновении близких, телесных повреждений, пыток, сексуального насилия, незаконного лишения свободы, принудительного труда или депортации, а также о повреждении, уничтожении или потере жилья и доступа к имуществу на оккупированных территориях.

С конца 2025 года возможность фиксировать нанесенный ущерб получили и юридические лица — бизнес может заявлять о разрушенной инфраструктуре и утраченных активах.

В то же время Шуляк предостерегла, что RD4U не является механизмом мгновенных компенсаций.

"Но нужно понимать, что RD4U - не волшебная палочка, которая выдаст деньги уже завтра. Это первый и самый важный шаг. Сначала мы фиксируем убытки, а уже потом Компенсационная комиссия конвертирует эти записи в реальные решения", — пояснила чиновница.

Напомним, в октябре 2025 года Елена Шуляк объясняла, какие категории подлежат для подачи заявлений на компенсацию и в чем суть работы реестра RD4U.

Также эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире Ранок.LIVE объяснил суть инвестиций США для восстановления Украины.