Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В RD4U подали почти 90 тысяч заявлений, но потерь больше — Шуляк

В RD4U подали почти 90 тысяч заявлений, но потерь больше — Шуляк

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 09:47
Шуляк призвала украинцев не медлить с подачей заявлений в RD4U
Елена Шуляк. Фото: Telegram/Shpylka_Shuliak

В Международный реестр убытков RD4U украинцы уже подали почти 90 тысяч заявлений. В то же время эта цифра не отражает реального масштаба потерь, которые понесла страна в результате войны.

Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" и руководитель парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Реклама
Читайте также:

Шуляк призывает украинцев активнее подавать заявления о повреждении имущества

Шуляк отметила, что вооруженная агрессия разрушает не только жилье, инфраструктуру и человеческие судьбы, но и саму возможность доказать преступление.

"Целые города могут быть стерты с карты, но без зафиксированных человеческих историй это со временем превращается в абстрактные "боевые действия". Без имен, адресов и конкретных потерь преступление размывается, будто это был неизбежный фон, а не чья-то разрушенная жизнь", — сообщила Елена Шуляк.

Именно для того, чтобы этого не допустить, и был создан RD4U. По словам Шуляк, реестр выполняет роль международного цифрового хранилища доказательств, которое не позволяет стереть память о нанесенном ущербе или заменить их обобщенными формулировками.

В то же время почти 90 тысяч поданных заявлений — это лишь часть, ведь значительное количество людей, которые имеют законное право на компенсацию, так и не зафиксировали свои потери.

Причины этого, по ее оценке, часто кроются не в отсутствии ущерба, а в непонимании процедуры или страхе совершить ошибку. По словам Шуляк, иначе со временем в правовом поле может исчезнуть не только сам дом, но и любые следы его существования.

"RD4U часто воспринимают как сложную бюрократическую машину. На самом деле это скорее инструмент точности. Но стоит перепутать категорию, и факт сдвигается. Чаще всего люди подают заявление не туда, путают A3.1 и A3.3, заявляют одну историю "на всю семью", не указывают ориентировочную сумму ущерба или не объясняют, как ее считали", — пояснила Елена Шуляк.

Сейчас RD4U принимает заявления от физических лиц о вынужденном перемещении, гибели или исчезновении близких, телесных повреждений, пыток, сексуального насилия, незаконного лишения свободы, принудительного труда или депортации, а также о повреждении, уничтожении или потере жилья и доступа к имуществу на оккупированных территориях.

С конца 2025 года возможность фиксировать нанесенный ущерб получили и юридические лица — бизнес может заявлять о разрушенной инфраструктуре и утраченных активах.

В то же время Шуляк предостерегла, что RD4U не является механизмом мгновенных компенсаций.

"Но нужно понимать, что RD4U - не волшебная палочка, которая выдаст деньги уже завтра. Это первый и самый важный шаг. Сначала мы фиксируем убытки, а уже потом Компенсационная комиссия конвертирует эти записи в реальные решения", — пояснила чиновница.

Напомним, в октябре 2025 года Елена Шуляк объясняла, какие категории подлежат для подачи заявлений на компенсацию и в чем суть работы реестра RD4U.

Также эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире Ранок.LIVE объяснил суть инвестиций США для восстановления Украины.

Елена Шуляк реестр убытки восстановление война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации