До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери країн Європи
15 липня 2026 08:53
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери європейських країн
До Української столиці приїхали президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.
Також з візитом прибули прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також сербський президент Александр Вучич.
Про мету візиту та додаткові деталі зазделегідь не повідомлялося з міркувань безпеки.
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