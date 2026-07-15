До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери країн Європи

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери європейських країн

До Української столиці приїхали президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.

Також з візитом прибули прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також сербський президент Александр Вучич.

Про мету візиту та додаткові деталі зазделегідь не повідомлялося з міркувань безпеки.

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