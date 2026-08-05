До 80 градусів у салоні: медики нагадали водіям, чому не можна залишати дітей в авто

Сильна спека. Колаж Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Влітку зачинений автомобіль перетворюється на смертельну пастку, де повітря може піднятися майже до неймовірних 80 градусів. Медики нагадають, що будь-яка зупинка "на хвилинку" біля магазину ризикує закінчитися трагедією.Адже організм дитини чи тварини перегрівається за лічені хвилини.

Про це заявила сімейна лікарка Олександра Мельничук в ефірі День.LIVE.

Катастрофічна швидкість нагрівання у салоні авто

Автівка працює як справжній парниковий ефект, і температура всередині стрибає вгору з перших же секунд.

"Це дуже страшна ситуація, яка виникає кожного літа. Ніхто з батьків не хотів би спеціально допустити таку ситуацію, воно просто так вийшло, не подумавши. Але насправді треба ніколи не залишати ні дітей, ні домашніх тварин, ні людей літнього віку, в автомобілі", — заявила Олександра Мельничук.

Безпорадність замкнених пасажирів

Найстрашніше те, що малюки, старенькі або домашні улюбленці просто фізично не здатні врятуватися самостійно, коли всередині починається пекло.

"Тому що насправді автомобіль супершвидко нагрівається, там буквально до 80 градусів може нагріватися. І ні дитина, ні домашня тварина, вони не можуть вийти з машини самостійно, вони не можуть якось попередити, і врятуватися з машини. Тому це взагалі заборонено, я б сказала, залишати діток. Краще вже взяти їх з собою", — додала лікарка.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Німеччині спека розплавила рейки трамваїв. У місті Лейпциг зупиняли рух трамваї на кілька днів. Це відбулося через те, що герметик у рейках і стрілках розплавився між асфальтом та бетоном.

Також ми повідомляли, що через аномальну спеку в Європі лише у Франції за тиждень загинули майже 3000 людей. І навіть ці цифри залишаються попередніми і можуть зрости після завершення остаточного аналізу всіх даних.