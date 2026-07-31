До +38 градусів і без дощів: прогноз погоди на вихідні

Люди на сапах. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

Перші вихідні серпня в Україні будуть переважно сухими та спекотними. Температура повітря вдень місцями підніметься до +38 °С, а короткочасні грозові дощі можливі лише в окремих регіонах.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на вихідні 1-2 серпня

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на вихідних в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме +15...+22 °С, а вдень переважно +27...+34 °С.

Найсильніша спека очікується у західних областях, де температура місцями підніметься до +35...+37 °С. Також спекотна погода збережеться на півдні країни.

Прогноз погоди на 1 серпня. Фото: Укргідрометеоцентр

У неділю, на північному заході України місцями можливі короткочасні грозові дощі. Водночас більшість регіонів залишатимуться без істотних опадів.

Через суху та спекотну погоду в низці областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 1-2 серпня. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз Meteoprog на вихідні 1-2 серпня

За даними метеорологів, початок серпня в Україні буде спекотним і сонячним через вплив антициклону. Гаряче повітря надходитиме із центральної Європи, тому найвищі температурні показники очікуються у західних областях.

У суботу, 1 серпня, по всій країні прогнозують переважно суху погоду без істотних опадів. На заході температура вдень становитиме +33...+38 °С, уночі +16...+21 °С.

У північних та центральних областях повітря прогріється до +28...+33 °С, у південних регіонах — до +29...+34 °С. На сході очікується дещо прохолодніше — +26...+31 °С.

У неділю, 2 серпня, спека збережеться. У західних областях температура вдень знову сягатиме +33...+38 °С. Увечері на Прикарпатті та Волині можливі локальні грозові дощі.

В інших регіонах переважатиме сонячна та суха погода. У центральних областях прогнозують до +36 °С, на півдні — до +35 °С, на сході — до +33 °С.

Новини.LIVE інформували, що останній місяць літа в Україні може пройти під знаком аномальної спеки та нестачі опадів. Через вплив гарячих антициклонів із південних регіонів температура повітря перевищить середні багаторічні значення на 1-3 °С. Найвищі показники прогнозують у південних і східних областях, де в окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятися до +41 °С, хоча подекуди не виключені локальні грозові дощі.

Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що наприкінці липня та на початку серпня в Україні встановиться спекотна літня погода. Вона закликала заздалегідь підготуватися до високих температур: обирати легкий одяг із натуральних матеріалів, пити достатньо води, менше перебувати під прямими сонячними променями та враховувати високий рівень пожежної небезпеки.