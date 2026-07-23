До 150 тисяч людей на добу: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Працівник ДПСУ на кордоні. Ілюстративне фото: пресслужба ДПСУ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Пасажиропотік через державний кордон України залишається високим і у вихідні сягає близько 150 тисяч осіб на добу. У будні кордон перетинають у середньому близько 130 тисяч людей.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко розповів про ситуацію на кордоні України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що пасажиропотік через державний кордон залишається стабільно високим.

За його словами, у робочі дні кордон перетинають близько 130 тисяч осіб на добу, а у вихідні кількість мандрівників зростає приблизно до 150 тисяч.

Демченко зазначив, що протягом тижня спостерігається невелика перевага виїзду з України, однак у вихідні ситуація змінюється — більше громадян повертаються додому.

Найменше навантаження на пункти пропуску зазвичай припадає на ранкові години у будні. Водночас після обіду та у вихідні черги можуть суттєво збільшуватися.

Речник ДПСУ рекомендував перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску. Найбільші черги традиційно спостерігаються на кордоні з Польщею, зокрема в пунктах "Устилуг", "Краківець" та "Шегині".

Новини.LIVE писали, що у Державній прикордонній службі радять подорожнім влітку обирати для перетину кордону ранковий час або пізній вечір. Саме в ці періоди завантаженість пунктів пропуску зазвичай найнижча.

Новини.LIVE інформували, що українські прикордонники посилюють оборону на північному напрямку через потенційну загрозу з території Білорусі. Військові облаштовують укріплення та створюють спеціальну "кілзону" для ураження противника у разі спроби наступу.