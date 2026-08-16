Для захисту в Чехії українцям потрібне звільнення від служби

Чоловік та жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Чехії розʼяснили деталі перевірки українських чоловіків, які звертаються по тимчасовий захист. Вони повинні надати паперовий електронний військово-обліковий документ (eVOD) із застосунку "Резерв+". При цьому для заявників віком від 23 до 60 років наявність лише штампа про перетин кордону є недостатньою, оскільки документ має містити позначку про повне звільнення від військового обовʼязку.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

Тимчасовий захист для чоловіків у Чехії

У МВС Чехії підкреслили, що універсального документа, який би автоматично засвідчував законність виїзду з України, не існує.

Для підтвердження необхідних обставин визнають такі варіанти документів:

паперовий витяг із електронного військово-облікового документа (eVOD), сформований у застосунку "Резерв+" , актуальність якого заявник повинен особисто підтвердити співробітнику під час подання заяви;

, актуальність якого заявник повинен особисто підтвердити співробітнику під час подання заяви; паперовий eVOD, засвідчений Посольством України в Чехії та виданий не пізніше ніж за три робочі дні до подачі;

та виданий не пізніше ніж за три робочі дні до подачі; штамп про виїзд з України у чинному закордонному паспорті, проставлений після 5 серпня 2026 року, однак лише у супроводі eVOD.

Усі документи приймаються виключно у паперовому вигляді — використання скриншотів або електронних форматів на екрані смартфона заборонено.

Водночас чоловікам віком від 18 до 22 років достатньо надати паперовий eVOD, що підтверджує факт реєстрації в застосунку "Резерв+".

Натомість для українців віком від 23 до 60 років обовʼязковою умовою є наявність у документі запису про повне звільнення від військового обовʼязку.

У разі отримання відмови під час розгляду справи заявник має право донести оформлені документи у встановлений чеськими органами термін. Якщо ж у наданні захисту вже юридично відмовлено, нову заяву можна подати після отримання коректного eVOD через "Резерв+" або Посольство України, без необхідності повертатися в Україну.

Відсутність статусу

Відсутність статусу тимчасового захисту або іншої посвідки на проживання позбавляє особу права залишатися в Чехії після вичерпання термінів безвізового режиму.

З початку 2026 року частка заяв на захист від чоловіків віком 18-22 років становила 19% від загальної кількості цієї категорії, а від чоловіків 23-60 років — 24%.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС Чехії, ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас Рада ЄС оновила правила для деяких категорій нових заявників.

А у МЗС України повідомили, що вимога європейських чиновників предʼявляти застосунок "Резерв+" під час оформлення тимчасового захисту для українців має тимчасовий характер. Перевірки вже стосувалися і жінок, які подавали документи в країнах ЄС.