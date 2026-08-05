В ЄС запровадили нові умови тимчасового захисту для українців

Кордон із Чехією. Фото: Getty Images

Європейський Союз продовжив дію механізму тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року. Одночасно Рада ЄС затвердила нові умови, які застосовуватимуться до окремих категорій нових заявників. Зміни набирають чинності після опублікування відповідного рішення.

Вони стосуються насамперед громадян призовного віку, які вперше звертаються за тимчасовим захистом або оформляють його повторно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на МЗС Чехії.

Кого торкнуться нові правила

Згідно з опублікованими положеннями, громадяни України призовного віку, які не зможуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків відповідно до українського законодавства, як правило, не зможуть отримати тимчасовий захист під час повторного звернення. Підтвердженням може слугувати документ у паперовій або електронній формі, зокрема сформований через додаток "Резерв+". Нові вимоги поширюються на первинне оформлення тимчасового захисту, повторне отримання цього статусу, а також на окремі випадки возз’єднання сім’ї.

При цьому зміни не стосуються українців, які вже користуються тимчасовим захистом і безперервно зберігали цей статус. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії заявили, що нові правила спрямовані на скорочення кількості нових заяв та зменшення навантаження на системи охорони здоров’я та соціальної підтримки країни.

Рішення про продовження механізму тимчасового захисту до березня 2028 року зберігає діючі права для мільйонів українців, які вже перебувають у країнах ЄС. Водночас нові вимоги змінюють порядок розгляду заяв для частини громадян, які звертатимуться за цим статусом після набрання рішенням чинності.

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