Діти тікають з країни: Лубінець сказав навіщо знижувати поріг балів НМТ

Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював зниження прохідного бала НМТ зі 150 до 130 для абітурієнтів, які планують вступати на медичні та деякі інші спеціальності. За словами Уповноваженого з прав людини, штучне ускладнення вступу призводить до того, що талановита молодь масово обирає навчання за кордоном, де умови для українських студентів є значно сприятливішими.

Про це він заявив на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець пропонує знизити поріг балів НМТ зі 150 до 130

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив із критикою чинних правил вступної кампанії, бо вважає їх непродуктивними в умовах війни.

Омбудсмен наполягає на зменшенні порогового бала для вступу на окремі спеціальності, зокрема медичні, зі 150 до 130. Своє рішення він обґрунтовує зростанням кількості звернень від батьків, чиї діти через високі бар'єри не мають змоги здобувати освіту в Україні та змушені виїжджати за межі держави.

Водночас Дмитро Лубінець відкинув критику експертів, які побоюються зниження фахового рівня медиків через послаблення вступних критеріїв.

"Дитина, яка закінчила школу, вона ще не стає медиком. Для того, щоб стати медиком, треба кожні пів року складати сесії, якщо не складаєш, тебе відраховують. Потім треба пройти інтернатуру, захистити диплом, тільки після цього можна стати медиком", — звернув увагу Лубінець.

Омбудсмен також наголосив на тому, що європейські країни пропонують надзвичайно привабливі умови для українських студентів. Це створює додаткову конкуренцію національній системі освіти.

"Моя позиція – зробити все, щоб якомога більше дітей залишилось в Україні і отримували навчання тут, а не виїжджали. В усіх країнах ЄС встановлені окремі грантові програми для майбутніх студентів з України. НМТ не треба, там береться середня оцінка з шкільного атестату", — зазначив Дмитро Лубінець.

Він додав, що в країнах Євросоюзу студентам із України надають стипендії та безкоштовне проживання, тоді як українська держава, за його словами, навпаки, ускладнює вступ та обмежує їх в цьому.

Лубінець підкреслив, що проблема полягає у суперечності між зусиллями влади для повернення громадян із-за кордону та політикою, яка змушує молодь виїжджати вже зараз.

"В тому числі там окремі програми щодо повернення студентів і молоді. Так можливо треба не доводити до того, щоб наші діти туди просто виїжджали і потім шукати аргументи, як їх повернути назад. В цьому є основна зараз проблема і протиріччя між позицією омбудсмена України і позицією уряду", — резюмував він.

Новини.LIVE висвітлювали, що зараз навколо вступної кампанії триває дискусія, адже близько 18% абітурієнтів цьогоріч не змогли набрати необхідний мінімум на НМТ Попри заклики до пом'якшення правил, у Міністерстві освіти та серед експертів вважають, що знижувати прохідний бал для медиків, юристів чи дипломатів не можна. На їхню думку, фахівці цих сфер несуть надто велику відповідальність перед суспільством, тому вимоги до їхньої базової підготовки мають залишатися високими.

Водночас питання формату та складності тестування залишається гострим. Міністр освіти Оксен Лісовий відкинув вимоги щодо скасування обов'язкової математики, наголошуючи, що учні повинні мати фундаментальні знання. Також він вважає розмови про "непосильність" завдань називає безпідставними. Зі свого боку, інші представники влади, зокрема радниця-уповноважена Ольга Будник, припускають можливість запровадження перездачі тесту з математики, хоча також виступає за збереження цієї дисципліни у списку обов'язкових.