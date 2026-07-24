Діденко попередила про грози та шквали на вихідних: які області в небезпеці

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

На вихідних, 25-26 липня, в Україні очікується переважно комфортна літня погода. У більшості областей буде тепло та без істотних опадів, однак у низці регіонів очікуються короткочасні дощі, грози та навіть сильні зливи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в суботу 25 липня

За прогнозом, у суботу вдень температура повітря становитиме +24…+27 °С, а в західних областях буде дещо прохолодніше — +20…+24 °С.

Карта температур в Україні на 25 липня. Фото: Метеопост

У нічний час короткочасні дощі можливі місцями на півночі та заході країни. Вдень опади найбільш ймовірні у західних областях, а також подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території України істотних опадів не прогнозують.

Погода на 26 липня

У неділю повітря стане ще теплішим. У більшості областей температура підвищиться до +25…+29 °С, а на Закарпатті стовпчики термометрів можуть сягнути +30 °С. Водночас на сході країни буде свіжіше — +20…+23 °С.

Карта температур в Україні на 26 липня. Фото: Метеопост

Дощі прогнозують у східних областях, а також у Криму, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози та шквали, тому жителям радять бути уважними та стежити за оновленнями прогнозу.

В інших областях України неділя обіцяє бути сонячною, сухою та комфортною.

Погода у Києві 25-26 липня

У Києві на вихідних переважно без опадів, лише найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу.

В суботу максимальна температура повітря в столиці близько +25 °С, а в неділю до +28 °С.

Скриншот допису Наталки Діденко

Як писали Новини.LIVE, сьогодні вночі температура повітря у деяких регіонах опустилася до +5...+10 °С. Крім того, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози.

Водночас Ігор Кибальчич розповідав, що наприкінці липня очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.